Roma, tornano sabato 31 maggio e domenica 1° giugno le Giornate del Riciclo

Torna anche questo fine settimana “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. L’appuntamento è per sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, con una nuova raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, rivolta ai cittadini di sette Municipi della Capitale.

Un’occasione concreta per liberarsi in modo corretto e sostenibile di tutti quei materiali che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali: mobili vecchi, grandi elettrodomestici, monitor, TV, lampade al neon, batterie, scarti da giardinaggio e anche abiti usati, conferibili in alcune postazioni nelle stesse modalità previste per i cassonetti gialli.

Giornate del Riciclo, le postazioni attive

Municipio II

📍 1 giugno – Piazzale Ankara

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, metallo, ingombranti, RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici domestici)

Municipio V

📍 31 maggio – Viale della Primavera 300

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, abiti usati e accessori

Municipio VII

📍 31 maggio – Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci e potature, tessili e abiti usati

Municipio XI

📍 31 maggio – Via Frattini

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci, potature, tessili e abiti

Municipio XII

📍 31 maggio – Viale Quattro Venti (fronte civici 166–182)

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili e abiti

Municipio XIV

📍 1 giugno – Via Santi Audiface e Abacuc (parcheggio)

📍 1 giugno – Via Superga (Tragliatella)

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, metallo, ingombranti, RAEE

Municipio XV

📍 31 maggio – Via di Grottarossa (area mercato)

🕗 Ore 8:00 – 12:30

✔ Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili e abiti