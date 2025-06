Non mi è arrivato nulla | Il TRUCCO dell’Agenzia delle Entrate che sta prosciugando i rimborsi, non inviare il 730 senza questo

E’ necessario controllare un piccolo dettaglio prima di presentare il modello 730, altrimenti si perde una grossa somma di denaro.

Il modello 730 rappresenta un documento essenziale per svolgere la propria dichiarazione dei redditi, che deve essere eseguita entro la fine di settembre dell’anno corrente se non si vuole rischiare di andare incontro a pesanti sanzioni pecuniarie.

Ci sono differenti modalità di presentazione della suddetta: si può eseguire l’intera procedura online, oppure ci si può recare presso uno dei Centri di assistenza fiscale (Caf), in alternativa ci si rivolge a dei professionisti abilitati o allo stesso datore di lavoro, che funge in questo caso da “sostituto d’imposta”.

Molti contribuenti però potrebbero non essere a conoscenza di alcuni dettagli che potrebbero compromettere la propria situazione economica. Per esempio, i rimborsi fiscali che si ricevono a seguito del 730 possono compromettere la situazione legata ai debiti pendenti, soprattutto se devono essere riscossi dall’Agenzia delle Entrate.

Presentare la dichiarazione dei redditi con debiti a proprio carico

Con la presentazione del modello 730 si ha diritto a dei rimborsi, che derivano da detrazioni, crediti d’imposta o deduzioni. Il problema è che coloro che hanno accumulato dei debiti, il rimborso che si riceve non finisce nel conto corrente, ma viene automaticamente reindirizzato per estinguere i suddetti.

Questo può diventare un problema, soprattutto per chi si trova in grossa difficoltà economica. A questo proposito, per evitare tale situazione, c’è un’azione che si consiglia di compiere prima di inoltrare la dichiarazione dei redditi.

Cosa fare prima di presentare il modello 730

Per scoprire se si hanno dei debiti, si può accedere al portare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Entrati nell’account personale sarà possibile capire la posizione debitoria, verificando la presenza o meno di cartelle esattoriali a proprio nome, per le quali pochi sanno che esistono diverse modalità di pagamento.

Per esempio si può chiedere di rateizzare il pagamento, evitando così che i rimborsi che si ricevono con il modello 730 vegano utilizzati per saldare le suddette. Per evitare di trovarsi in questa situazione, si consiglia dunque di controllare regolarmente il sito, specialmente prima di effettuare la dichiarazione dei redditi.