A circa 1000 metri di altezza è stato scoperto il luogo SEGRETO del Papa | Quello che accade qui è incredibile

Nella campagna laziale si trova un borgo famoso per essere stato un rifugio di preghiera per uno dei Pontefici più longevi della storia.

Roma, come ben sappiamo, è famosa per la sua incredibile storia artistico-culturale, visibile ancora oggi nelle innumerevoli attrazioni presenti sul territorio. Queste ultime sono però solo alcune delle motivazioni che spingono i turisti a visitarla, desiderosi di esplorare a fondo la Capitale, anche da un punto di vista culinario.

C’è anche qualcos’altro infatti che spesso porta le persone, e soprattutto i pellegrini, a recarsi nella Città Eterna: il Vaticano. Nelle ultime settimane questo luogo si è trovato al centro della cronaca mondiale, grazie al Conclave, che ha portato all’elezione di Papa Leone XIV, il primo Pontefice nato e cresciuto negli Stati Uniti d’America.

E’ risaputo che le prime azioni compiute dal nuovo successore di Pietro vengono attentamente scrutate, così come i posti che decide di visitare subito dopo la sua proclamazione. Ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione dei fedeli e soprattutto dei residenti.

La scelta dal Papa

Nel corso degli ultimi decenni si sono susseguiti diversi Pontefici, ognuno dei quali ha lasciato la sua impronta dottrinale. Uno di questi però, a differenza degli altri, ha avuto una grande e impattante influenza, complici i 26 anni di Pontificato.

Si tratta di Giovanni Paolo II, venuto a mancare nel 2005 all’età di 84 anni. Viene ricordato non solo per il suo carattere deciso e una visione forte della fede, ma anche per essere stato il primo papa non italiano eletto dal sedicesimo secolo. A maggior ragione, qualsiasi mossa è stata criticata più aspramente, o perlomeno, veniva analizzata in maniera più approfondita. Una di queste è legata ad un piccolo borgo laziale che lo stesso Pontefice ha scelto come luogo di preghiera per la sua prima uscita da Roma.

Un gioiellino architettonico da cartolina

Capranica Prenestina è il borgo in cui Papa Giovanni Paolo II si è recato a seguito della sua elezione. Affacciato sui Monti Prenestini, la sua storia e le sue attrazioni culturali hanno fatto breccia nel cuore di moltissimi turisti, incluso lo stesso Pontefice.

Qui sono infatti presenti diversi luoghi di culto degni di nota, come la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Essa è dominata da una imponente cupola costituita da un elegante loggiato di sette arcate. Tra gli altri edifici rilevanti troviamo anche il solenne Palazzo Capranica, che conserva ancora all’esterno la sua struttura originale risalente al ‘500.