TARI cancellata, “La portiamo in canile e non ci deve dare 500€”: adotti un cucciolo e smetti di pagare le tasse

In un comune italiano c’è la possibilità di avere uno sconto accogliendo nella propria vita un piccolo angelo. Ecco tutti i dettagli.

Prima di tutto bisogna spiegare cos’è il TARI. Non è altro che la Tassa Sui Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Fu introdotta con la Legge 27 dicembre 2013 in sostituzione alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).

Deve essere pagata da chi possiede qualsiasi tipo di locale e aree scoperte che producono rifiuti urbani. Il calcolo viene effettuato tenendo conto della superficie quadrata calpestabile. Risultano escluse le aree non operative e quelle comuni condominiali non occupate in via esclusiva.

Per qualcuno potrebbe essere un problema rispettare i pagamenti, dal momento che non tutti possono arrivare dignitosamente a fine mese per via delle spese che si devono fare. Eppure pare che ci sia la possibilità di avere un’agevolazione.

Sul sito greenme.it pare che ci sia un comune italiano dove è stata divulgata una locandina davvero unica nel suo genere! In poche parole si ottiene uno sconto sulla TARI fino a 500 euro, ma a una condizione! Andiamo a scoprire qual è il comune e in che cosa consiste.

Un’iniziativa unica per risparmiare sulla TARI

In questo posto vivono circa 4.150 abitanti e si trova in provincia di Agrigento, quindi in Sicilia. È famoso il Castello chiaramontano, costruito intorno al 1310 da Federico II di Chiaramonte, e per la Spiaggia Funciteddri ottima per naturalisti e amanti della tranquillità.

Stiamo parlando di Siculiana e il sindaco Giuseppe Zambito ha fatto questa proposta inerente al regolamento sulla TARI pensando a un qualcosa di inimmaginabile. In poche parole si può avere uno sconto di 500 euro all’anno solo se in famiglia si accoglie un altro membro.

“Offrire una seconda possibilità arricchisce la vita”

In poche parole il sindaco ha voluto contrastare il fenomeno dell’abbandono dei nostri amici a quattro zampe, soprattutto nel periodo estivo. Purtroppo tanti sono cani e gatti che vengono lasciati per strada dai padroni e rischiano la vita. Per fortuna sono stati presi in cura presso i canili dove sono stati vaccinati, sterilizzati e dotati di microchip. L’obiettivo è stato dargli una casa e in cambio le famiglie possono avere uno sconto sulla TARI.

Chi vuole aderire a questa bellissima iniziativa deve rivolgersi all’Ufficio tributi del comune, contattare un numero preciso oppure inviare un’email. Tuttavia il sindaco vuole precisare che non deve essere una scelta motivata solo da un risparmio economico, ma anche dal cuore. Del resto l’adozione è un atto d’amore che permette a delle povere anime innocenti di vivere in una casa accogliente e colma d’affetto.