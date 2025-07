Diesel Euro 5 bloccate in tutta Roma: multe a raffica già da domani | La sanzione sale a 337€ ogni giorno

Purtroppo tutto diventerà realtà dopo l’estate. Multe salate in arrivo per coloro che vivono nella capitale italiana. Andiamo a scoprire cosa succederà tra qualche mese.

Non tutti sanno che le auto Diesel Euro 5 sono quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015 e sono state classificate tali in base alle emissioni inquinanti. La nuova normativa prevede delle limitazioni alla circolazione che si applicano nei giorni feriali.

Sono state proposte delle date, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Questo significa che bisogna aggiornarsi costantemente e verificare con i propri occhi se la legge è stata messa in vigore in anticipo.

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che sta allarmando la maggior parte dei romani. Si tratta del blocco delle auto di questa categoria nella fascia verde della città, previsto già da tempo e l’ordinanza è stata ufficialmente derogata fino al 31 ottobre 2025. Tuttavia qualcuno insinua che il tutto potrebbe concretizzarsi addirittura dopo l’estate.

Le sanzioni amministrative per l’accesso non autorizzato nelle zone a traffico limitato possono raggiungere 330 euro tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 7 del Codice della Strada. Ma come stanno realmente le cose? Il sistema dei varchi ZTL potrebbe rilevare più infrazioni nei giorni successivi con conseguente rilascio di multe. Andiamo a scoprire come stanno le cose.

Multe previste per le auto Diesel Euro 5

La notizia che riguarda coloro che circolano con auto Diesel Euro 5 nelle aree del nord Italia. È stato approvato un emendamento al decreto infrastrutture che darebbe uno stop obbligatorio. Lo scopo è garantire una qualità d’aria migliore con riduzione dell’inquinamento atmosferico. Dal 1° ottobre di quest’anno le auto Diesel Euro 5 non potranno circolare.

Anche Roma deve fare i conti con lo smog causato dal traffico costante di tutte le ore. Qualcuno fa affidamento sul “movimento sostenibile” optando per mezzi di trasporto alternativi come la bicicletta. Eppure sembra che non basti…allora quali contromisure saranno prese dal Campidoglio? La risposta è immediata.

Previste delle misure alternative nel Lazio

L’Assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha proposto delle misure alternative alla regione Lazio. Per ridurre un’elevata percentuale di aria inquinata è stato proposto di attivare delle zone ZTL fasce verdi e garantire l’ingresso ad autoveicoli che non siano appartenenti alla categoria Diesel Euro 5.

Questo significa che a differenza del nord per il momento nella capitale italiana sono state prese in considerazione delle misure alternative con conseguente mancato blocco delle Diesel Euro 5. L’Assessora Elena Palazzo ha riferito che lo stop avverrà a partire dal 1° novembre 2025, però anche ha detto che i cittadini non verranno abbandonati a loro stessi. Molti non riuscirebbero ad affrontare la spesa di una nuova auto, però sicuramente una valida soluzione si troverà.