A meno di due ore da Roma, ma ti sembra di essere in Salento: con 35€ a notte ti fai l’estate da sceicco

Spendi poco e ti godi la vacanza dei sogni. Una bellezza rara che pochissimi conoscono e proprio vicino a casa tua

Viaggiare è uno dei modi più intensi per sentirsi vivi, per staccare dalla routine, per ricaricare l’anima. Eppure non è sempre necessario allontanarsi troppo per vivere esperienze autentiche e scoprire angoli di bellezza pura.

L’Italia, con la sua varietà geografica, artistica e culturale, è un tesoro a cielo aperto, punteggiato di destinazioni perfette per una fuga rigenerante.

Dai grandi capoluoghi alle zone meno conosciute, ogni regione offre un ventaglio di proposte, che spesso sfuggono agli occhi di chi parte inseguendo mete più esotiche o lontane.

Negli ultimi anni, complice anche una maggiore attenzione verso la sostenibilità e la riscoperta del territorio, cresce il numero di chi decide di esplorare i dintorni della propria città.

Le bellezze sconosciute della penisola

Non solo per praticità o risparmio, ma per la consapevolezza che a pochi chilometri da casa si nascondono borghi incantati, antichi paesi scolpiti nella roccia, castelli dimenticati e colline da cartolina. L’Italia minore, quella fuori dai circuiti turistici più battuti, custodisce storie, sapori, silenzi e paesaggi che parlano con un’intensità rara.

Molti piccoli comuni conservano ancora un’identità autentica. Le piazze vivono del vociare degli anziani, le botteghe raccontano saperi artigiani, le feste popolari riportano indietro nel tempo. Camminare tra le vie acciottolate, affacciarsi su terrazze panoramiche, mangiare in osterie dove il cibo ha il sapore della tradizione, diventa allora un’esperienza unica, intima e preziosa.

Eppure, spesso si tende ancora a cercare altrove la meraviglia, spendendo cifre considerevoli per raggiungere destinazioni lontane. Si inseguono paradisi tropicali, grattacieli ultramoderni o deserti sconfinati, dimenticando che proprio vicino a casa nostra si celano gioielli altrettanto affascinanti. Lo stesso Lazio, con Roma come punto di partenza, offre innumerevoli possibilità di escursioni a breve raggio, senza bisogno di prendere aerei o organizzare viaggi complessi. E negli immediati dintorni al di fuori del Lazio si trovano la quiete della natura o alla bellezza di un centro storico ancora intatto.

Meta imperdibile e mozzafiato

Tra le mete più sorprendenti, eppure spesso trascurate, vi è la costa dei Trabocchi, in Abruzzo. Il sito siviaggia.it ne racconta il fascino discreto, fatto di mare cristallino e strutture sospese sull’acqua che sembrano uscite da una fiaba. I trabocchi sono antiche palafitte in legno usate dai pescatori per calare le reti in mare senza dover uscire in barca. Oggi molti sono stati trasformati in piccoli ristoranti sul mare, dove si può gustare pesce fresco in un’atmosfera suggestiva, con il suono delle onde in sottofondo.

Il tutto a costi spesso più accessibili rispetto a destinazioni più blasonate. Una vacanza lungo la costa dei Trabocchi non significa solo mare e relax, ma anche cultura e tradizione. L’intero litorale abruzzese conserva borghi marinari, sentieri panoramici e scorci mozzafiato. È la dimostrazione che l’Italia, con la sua ricchezza diffusa, è una continua scoperta. Basta solo fermarsi, guardarsi intorno e lasciarsi sorprendere.