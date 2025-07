ULTIM’ORA BANCA – La popolare è stata indagata: conti bloccati a tutti i correntisti | Non rivedi nemmeno un euro

Sei ti sei affidato a questa banca potresti aver perso tutto senza alcun preavviso. Ecco qual è al centro dell’attenzione in seguito a delle segnalazioni.

Molti oggi si affidano al mondo digitale per qualsiasi cosa, anche per gestire il proprio denaro. Tuttavia non sempre bisogna fidarsi ciecamente del prodotto offerto e lo sanno bene coloro che ultimamente stanno facendo i conti con una triste realtà.

Dopo numerose segnalazioni su conti correnti bloccati all’improvviso sono state avviate delle indagini. La Procura non ha esitato a intervenire e, avendo tra le mani i documenti e le testimonianze, ha messo sotto accusa i meccanismi di gestione dei blocchi della Revolut. Sembra che alla base di tutto ci sia una scorretta comunicazione nel dare informazioni.

Sul sito iltirreno.it è stato spiegato tutto alla perfezione e i diretti interessati sicuramente avranno la possibilità di agire tempestivamente per evitare che questo capiti anche a loro. Nel frattempo è stata avviata un’istruttoria nei confronti di Revolut Group Roldings Ldt, Revolut Banca UAB e Revolut Securityes Europe UAB.

Il tutto è stato gestito dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Si è solo all’inizio, ma già è emerso che potrebbero esserci delle anomalie tali da andare incontro ai clienti insoddisfatti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Banca digitale sotto accusa, le indagini proseguono

Ci sarebbero delle scorrettezze di comunicazione al pubblico e subito gli occhi sono stati puntati sulla piattaforma digitale con servizi bancari semplificati attiva in tutta Europa. I clienti sono stati convinti da determinate promesse (costi ridotti ed esperienza mobile-friendly) che pare non siano state mantenute. Inoltre sono stati garantiti degli investimenti con zero commissioni, ma in realtà non è stato riferito che questo dipende dal tipo di azioni che si fanno sui conti.

Come se non bastasse gli strumenti stop-loss e take-profit sono stati consigliati senza aver spiegato in maniera approfondita i rischi. Una situazione alquanto spiacevole anche perché una volta attivati non possono più essere modificati. Ma non è finita qui! Pare che alcuni clienti non abbiano più potuto accedere ai propri conti correnti perché bloccati senza alcun preavviso.

“Continueremo a fornire la nostra collaborazione”

Una situazione che sicuramente non piace a coloro che si sono occupati della gestione della piattaforma. A tal proposito l’azienda ha deciso di intervenire per esprimere il proprio pensiero con tanto di scuse: “Prendiamo seriamente l’indagine. Abbiamo fornito e continueremo a fornire la nostra piena collaborazione all’autorità”.

Ed è stato aggiunto che la Revolut intende garantire la massima efficienza non solo per i clienti italiani, ma anche per quelli che risiedono in qualsiasi angolo del mondo. Per adesso non ci sono altre notizie, ma per non perdere gli aggiornamenti non resta che seguire costantemente gli sviluppi delle indagini.