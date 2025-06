Lazio, autisti tremate: l’infrazione che può costarti fino a 2.000€ senza sconto | La patente puoi anche farla in mille pezzi

C’è un infrazione stradale comune che però ora potrebbe arrivare a costare molto caro a milioni di conducenti italiani.

Ogni automobilista sa di dover seguire il Codice Stradale se non vuole rischiare di andare incontro a pesanti sanzioni pecuniarie, o peggio, al ritiro della patente. Ciò nonostante, numerose persone che si trovano al volante continuano a commetterne diverse, dalle più comuni alle più gravi, sottovalutando magari le conseguenze, sia a livello economico che giudiziario.

Dal non fermarsi al semaforo rosso a lasciare la macchina in un luogo non consentito, sono differenti le violazioni che i conducenti commettono regolarmente. Ma ce n’è una che supera tutte le altre in termini di numero di multe emesse.

Molti di voi avranno già indovinato. Stiamo parlando della trasgressione per eccellenza: l’eccesso di velocità. C’è chi non presta la minima attenzione alla segnaletica stradale legata al limite di velocità, c’è invece chi semplicemente la ignora, sta di fatto che si tratta di una delle infrazioni più gravi previste dal Codice della Strada.

Un’infrazione pagata a caro prezzo

Come è ormai noto, i limiti di velocità presenti sulle strade del Bel Paese sono finalizzati a preservare la sicurezza dei conducenti e di tutti quelli che si trovano nelle loro vicinanze, pedoni inclusi. Tuttavia, le misure implementate dalle forze dell’ordine, come l’istallazione degli autovelox, sembrano non aver ridotto in modo drastico il problema legato all’eccesso di velocità

Molte persone infatti continuano a non utilizzare la cautela necessaria quando si trovano al volante, rischiando così di ricevere multe molto salate. La somma pecuniaria da sborsare dipende però dalla velocità registrata nel tratto di strada dove è avvenuta l’infrazione.

Eccesso di velocità: si rischia il ritiro della patente

Se si supera di 40 km/h il limite di velocità ma si rientra nei 60 km/h, l’utomobilista in questione può ricevere una sanzione minima di 543 euro arrivando ad una massima di oltre 2 mila euro. Inoltre, questa tipologia di infrazione non prevede lo sconto del 30% spesso garantito qualora si effettui il pagamento entro 5 giorni dall’emissione della multa.

La cifra da sborsare cambia anche in caso di guida notturna. Se la violazione avviene tra le 22 e le 7 di mattina la sanzione partirà da 724 euro. Ma non è finita, perché ne risentiranno anche i punti della patente. E’ prevista infatti una decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Le conseguenze si aggravano se si supera il limite di velocità di oltre 60 km/h: la multa parte da 845 euro, con una decurtazione di 10 punti e la sospensione dalle patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, la suddetta verrà direttamente ritirata.