È SUCCESSO DAVVERO | Scuole CHIUSE in tutto il Lazio, studenti lasciati a casa da un giorno all’altro

Tutti sono preoccupati per la chiusura anticipata delle scuole! Andiamo a scoprire cosa sta succedendo nel mondo dell’istruzione.

Non tutti conoscono la storia della scuola italiana. Tutto ha avuto inizio nel Medioevo quando istruzione scolarizzazione erano fornite dalla Chiesa e solo in un secondo momento furono introdotte quelle laiche. Poi successivamente sorsero le Università.

Nel Cinquecento apparvero le prime scuole comunali gratuite dove tutti potevano accedere. Nel periodo dell’Illuminismo le scuole pubbliche furono promosse controllate dallo Stato e la nuova politica scolastica fu inaugurata nel Regno di Sardegna con una serie di riforme attuate da Vittorio II di Savoia.

Dopo l’Unità d’Italia del 1861 si alternarono una serie di leggi: la legge Casati 1859 fino ad arrivare alla Riforma Gentile del 1923. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale gli italiani alle urne decisero di optare per una Repubblica e così fu inevitabile proporre altre leggi in ambito scolastico.

Nota è la riforma Buona Scuola del Governo Renzi del 2015 che ha proposto la personalizzazione del piano studi per gli allievi che mostrano difficoltà nella fase dell’apprendimento. Ciò dimostra che la scuola è in continua evoluzione perché sta al passo con i tempi. Tuttavia molti studenti potrebbero dire addio alla possibilità portare avanti i propri studi.

Scuole chiuse! Studenti e genitori sono preoccupati

Andare a scuola vuol dire arricchire proprio bagaglio culturale e ciò non fa altro che incidere in meglio sulla propria vita quotidiana. Studiare è un diritto tutelato principalmente dall’articolo 34 della Costituzione italiana. Tutti dovrebbero approfittare di quest’opportunità, però a breve non sarà possibile.

La chiusura delle scuole è stata stabilita con una nota del 7 aprile scorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Qualcuno teme per gli Esami di Stato, dato che in tanti credono che possa cambiare qualcosa di punto in bianco. Ma sarà davvero così? Per scoprirlo Non ci resta che proseguire nella lettura.

Dal 6 al 10 giugno non sarà possibile fare lezione

In linea generale le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e anche le scuole dell’infanzia resteranno chiuse dal 6 al 10 giugno. Questo perché il 9 giugno ci sarà il referendum popolare e sarà opportuno utilizzare le strutture scolastiche come sedi elettorali. Gli uffici amministrativi di alcune scuole riapriranno l’11 giugno. Tuttavia ci possono essere delle variazioni, dunque sarebbe opportuno consultare il sito web del proprio comune per avere le idee chiare.

Per essere ancora più precisi, domenica 8 e lunedì 9 giugno si voterà per cinque referendum abrogativi sul lavoro e cittadinanza. Un’altra buona notizia per gli studenti che anticiperanno le vacanze estive (quest’anno hanno potuto approfittare anche di un lungo periodo di festa per via di Pasqua e del 25 maggio).