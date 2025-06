Nel Lazio se fai un figlio ti pagano fino a 12.500€ | Nessuno ti ha svelato questo trucchetto, è valido per tutti

E' possibile inviare la domanda per il Bonus nuovi nati - Romait.it - foto Canva

E’ in arrivo un nuovo contributo riservato a tutte le famiglie che hanno uno o più figli: ecco come inoltrare la richiesta.

I cittadini laziali potranno presto trovarsi sul conto corrente 12500 euro più, a patto che si abbia almeno un figlio. Queste sono le ultime disposizioni approvate dal governo, volte ad aiutare tutte quelle famiglie italiane che si trovano in difficoltà.

La somma infatti è mirata a coprire le varie spese che vengono regolarmente sostenute per il mantenimento di un bambino. Si parla quindi di Bonus nuovi nati, che comprende una serie di incentivi di natura economica, per i quali milioni di italiani possono sin da ora fare richiesta in modo da usufruirne.

Tra questi troviamo l’Assegno Unico Universale, il Bonus Asilo Nido e l’Assegno di Maternità. Ma attenzione, il Bonus si potrà ricevere solo se si dispongono di alcuni importanti requisiti, soprattutto da un punto di vista finanziario.

In cosa consiste il Bonus nuovi nati

Il contributo più sostanzioso è rappresentato dall’Assegno Unico Universale, che può arrivare a 5.474,40 euro l’anno. La somma, che verrà erogata per ogni figlio a carico, si basa sull’ISEE famigliare: si parte da 201 al mese per coloro che hanno un ISEE inferiore 17.227,33 euro e si procede ad una maggiorazione del 50% durante il primo anno del bambino, pari a 3.618 euro annui.

L’importo tende a salire qualora entrambi i genitori abbiano un’occupazione: in questo caso si percepiranno 409,20 euro al mese. A questo si aggiunge un contributo di 120,60 mensili se il bambino è disabile. Per quanto riguarda la domanda, può essere effettuata sul sito ufficiale dell’INPS in qualsiasi momento.

Contributi economici per le famiglie con bambini

Il Bonus nuovi nati include anche un contributo per l’Asilo Nido (cumulabile con l’Assegno Unico). In questo caso, sono idonei i bambini nati dal primo gennaio 2024. Con un ISEE inferiore a 25 mila euro si percepiscono 3600 euro, una somma che scende a 3100 se si ha un ISEE compreso tra i 25 mila e i 40 mila euro. Invece, con un ISEE superiore a 40 mila euro, il contributo è di 1500 euro.

Un’altra iniziativa messa in piedi del governo e sempre inclusa nello stesso Bonus, riguarda l’Assegno di Maternità, del quale possono usufruire le madri disoccupare oppure senza copertura assicurativa. La somma che si riceve è pari a 407,40 euro al mese per 5 mesi, a patto però che si abbia un ISEE inferiore a 20.382,90 euro. La domanda per ottenere il suddetto Bonus, deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio.