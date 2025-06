Nuova LEGGE, soldi freschi | Ecco come i giovani nel Lazio stanno guadagnando 10mila euro senza fare straordinari, è tutto legale

Il Governo ha dato modo agli italiani di guadagnare ulteriormente senza occupare per un doppio lavoro. Tuttavia bisogna rispettare dei requisiti.

Da un paio di anni lo Stato ha deciso di aiutare i propri cittadini proponendo dei supporti economici, cioè degli bonus, utili per arrivare a fine mese. Uno di questi è la Carta Dedicata a te che permette di spendere 500 euro per acquistare dei prodotti alimentari.

In questo caso non bisogna fare alcuna domanda, dato che ci penserà il Comune di residenza e lavorare un elenco con i nomi di coloro che ne avranno pieno diritto. Per quanto riguarda gli altri, occorre agire diversamente.

Uno in particolare sta facendo fare i salti di gioia non sono nel Lazio, ma anche in altre regioni purché si rispettino dei requisiti. A tal proposito sul sito mutuionline.it è stato spiegato che sarà possibile avere un’ulteriore agevolazione economica.

È un incentivo che fa parte del fringe benefit, ovvero che l’importo esente sul piano fiscale, ma ha un suo peso per i fini contributivi e per la determinazione dell’ISEE. Stiamo parlando del Bonus Affitto 2025. Andiamo a scoprire chi può fare richiesta.

Bonus affitto 2025, un incentivo la incoraggiare la mobilità lavorativa

Secondo la Legge di Bilancio 2025, pare che il Governo abbia messo a disposizione il Bonus affitto destinato a coloro che sono assunti a tempo indeterminato nell’anno corrente. Il datore di lavoro deve erogare quest’agevolazione con un rimborso per le spese di affitto e di manutenzione della casa fino a un massimo di 5.000 euro per i primi 2 anni dall’assunzione, ma prima di tutto occorre rispettare dei requisiti.

Infatti il dipendente assunto deve avere un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2024 e il trasferimento della residenza deve essere a una distanza di 100 chilometri per motivi di lavoro. Il discorso riguarda anche gli studenti fuori sede. Anche per loro ci sono delle agevolazioni economiche rilevanti.

Ecco i requisiti richiesti per gli studenti fuori sede

In questo caso l’ISEE della famiglia non deve superare i 20.000 euro era la somma prevista da erogare ammonta a 279,21 euro. C’è anche una detrazione fiscale del 19% del canone annuo di locazione e a tutto ciò si può accedere se gli studenti universitari hanno il domicilio ha una distanza minima di 100 km dal comune di residenza.

Ci deve essere un regolare contratto di locazione e inoltre lo studente deve esibire un documento che confermi la sua iscrizione a un corso di laurea presso un istituzione universitaria riconosciuta a livello ministeriale ufficialmente. Se rientri in una di queste categorie allora fai richiesta rivolgendoti a un esperto del settore.