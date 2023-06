Nuova puntata del “Bamba della settimana”, l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio dell’ultimo periodo. Per l’occasione, i tre casi… amari selezionati hanno quasi tutti origine autoctona: con particolare riferimento alle celebrazioni del 2 giugno.

Un caso hors catégorie

Torna quindi il “Bamba della settimana” che, come accade di frequente, si apre con una vicenda considerata hors catégorie per non falsare la surreale competizione. È la topica fatta da Michela Murgia e prontamente scopiazzata, come riferisce Il Giornale, da Roberto Saviano. I quali hanno preso un comando militare per un saluto romano, e il motto dei Comsubin (gli incursori della Marina) per un omaggio alla X Flottiglia Mas. Un epic fail che, come sottolinea Libero, è costato all’accoppiata critiche e sfottò anche da parte della stampa “amica”: e non serve aggiungere altro.

Mia nonna ha alzato la mano dal salumiere per chiedere un etto di crudo. Non ditelo alla Murgia per l'amor d'Iddio — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) June 3, 2023

Il “Bamba della settimana”

Ci fa uscire per un attimo dall’Italia la notizia, riportata dal Corsera, di una 36enne newyorkese che ha deciso di “sposare” un uomo creato dall’intelligenza artificiale. Che certe volte fa decisamente meno danni di quella “naturale”.

Ci riporta a bomba la giornalista del TG1 Elisa Anzaldo che, scrive La Stampa, ha affermato che il 2 giugno 1946 gli Italiani «scelsero la monarchia». Anche se in questo caso, probabilmente, più che di una gaffe si tratta di un lapsus freudiano.

Il lapsus in diretta della giornalista: "Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la monarchia" https://t.co/QR5G0vSCzb — La Stampa (@LaStampa) June 2, 2023

Ha fatto però di peggio il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, dandoci conto di Hvaldimir, un beluga che sarebbe stato “addestrato” come spia dai Russi. Uno scoop che dimostra come dalla Festa della Repubblica alla “farsa de La Repubblica” sia un attimo. E che si merita di gran carriera il “Bamba della settimana”.

