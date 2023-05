Ritorna il “Bamba della settimana”, l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio dell’ultimo periodo. Per l’occasione sono stati selezionati tre casi (amari) di politica italiana: che dimostrano come il delirio non sia solo quello di onnipotenza…

Bamba della settimana (© Chivista via Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Nuova edizione, dunque, del “Bamba della settimana” che, come spesso accade, si apre con un caso contrassegnato come hors catégorie per non falsare la surreale competizione. È l’epic fail in cui è incorso lo spagnolo Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza. Il quale, scrive Il Giornale, ha clamorosamente confuso la città russa di Belgorod con la capitale serba Belgrado. Peccato che non sia americano: avrebbe le carte in regola per candidarsi alla Casa Bianca.

Josep Borrell (© Lamoncloa.gob.es via Wikimedia Commons)

La nuova edizione del “Bamba della settimana”

Ci riporta in Italia Giampaolo Rossi, nuovo D.G. della RAI, del quale Il Riformista ha cinguettato che «ama Putin, adora Trump, odia Soros». Ma ha anche dei difetti.

Nel frattempo Achille Occhetto è intervenuto su La7 in merito alla tragica alluvione in Emilia-Romagna. Che secondo l’ultimo segretario del PCI, come riferisce Il Tempo, sarebbe stata inviata da Nostro Signore in segno di solidarietà agli eco-vandali di Ultima Generazione. E sì che l’acqua è anche cosa buona e giusta, soprattutto quando è usata come alternativa al vino.

Achille Occhetto (© Politici.openpolis.it via Wikimedia Commons)

Restando in ambito Nazareno, è riuscita però a fare ben di peggio Elly Schlein, commentando il vergognoso assalto al Ministro della Famiglia Eugenia Roccella. Alla quale un commando di squadristi pseudo-femministi e affermazionisti aveva impedito di presentare la sua ultima fatica al Salone del Libro di Torino. Eppure, come riporta il Corsera, il segretario dem ha incredibilmente definito «surreale il problema che ha questo Governo con ogni forma di dissenso».

Eugenia Roccella contestata al Salone del Libro di Torino (collage dalla pagina Facebook ufficiale di Eugenia Roccella)

Un ribaltamento del quadro assolutamente sconcertante, che a voler essere generosi fa pensare che il leader del Partito Democratico abbia qualche problema con la democrazia. E che le merita all’istante il “Bamba della settimana”.

Vittorio Feltri (foto dalla sua pagina Facebook ufficiale) Joe Biden (© Gage Skidmore via Wikimedia Commons) Giampaolo Rossi (© IT&Tech via Wikimedia Commons) Attivisti di “Ultima Generazione” imbrattano la fontana della Barcaccia a Roma (foto dalla loro pagina Facebook) Elly Schlein (© Audiovisual.ec.europa.eu via Wikimedia Commons)

© Riproduzione riservata