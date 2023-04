Nuova edizione del “Bamba della settimana”, l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio del recente passato. Per l’occasione la surreale competizione si concentra sulla giustizia sportiva: con particolare (ma non esclusivo) riferimento a una società ben precisa.

Torna il “Bamba della settimana”

Torna quindi il “Bamba della settimana”, con una triade di casi giuridico-calcistici aperta dal balletto sui 15 punti di penalizzazione alla Juventus per le plusvalenze fittizie. Dapprima inflitti, poi restituiti ma con riserva in attesa di capire, sottolinea il Corsera, se verranno ulteriormente confermati, completamente annullati o anche rimodulati.

Viste le tempistiche, aggiunge Il Sole 24 Ore, la sanzione potrebbe addirittura essere definitivamente irrogata nel prossimo campionato, ma intanto quello attuale è già, inevitabilmente, falsato. Tanto più che, come riferisce Sportitalia, pure la UEFA ipotizza l’esclusione della Vecchia Signora dalle coppe europee. E sarebbe davvero un… colpo gobbo!

Restando in argomento, ha destato scalpore l’accoglimento del ricorso bianconero contro la chiusura della Curva Sud dell’Allianz Stadium per cori razzisti. Soprattutto perché, come evidenzia Sport Mediaset, a tale esito si è arrivati unicamente per via di un clamoroso ritardo della Procura Figc nel trasmettere l’apposita documentazione. Campa cavillo ché la Zebra cresce.

Ancor più incredibile, però, è la vicenda della mancata omologazione del risultato della partita Pisa-Bari, terminata sul campo 1-2 in serie B, come riporta Sky Sport. Nell’azione che ha portato al rigore decisivo per i Galletti, infatti, l’arbitro aveva toccato involontariamente la sfera, senza però interrompere il gioco come da regolamento. Un errore che potrebbe valere la ripetizione del match, se non fosse che tale decisione dipende (anche) dall’eventuale ammissione di colpa da parte del fischietto.

Merito (si fa per dire) di una normativa assurda, che dimostra come la giustizia sportiva sia ormai nel pallone. Tanto da essersi guadagnata senza fallo il “Bamba della settimana”.

