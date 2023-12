Bamba del mese, Sleepy Joe Biden ha fatto terno

Ritorna il “Bamba del mese”, versione trigesimale dell’anti-premio creato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio del recente passato. Per l’occasione sono stati selezionati tre “casi amari” di politica internazionale: che hanno un protagonista assoluto con denominazione di origine yankee.

Bamba del mese (© Chivista via Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Nuova edizione, quindi, del “Bamba del mese”, aperto come la controparte settimanale da una vicenda contrassegnata come hors catégorie per lasciare suspense alla surreale competizione. È il clamoroso errore compiuto, come rileva Sky Sport, nel corso del match Manchester City-Tottenham, terminato3-3,dall’arbitro inglese Simon Hooper. Il quale non ha concesso un vantaggio che avrebbe potuto tradursi in un’insperata vittoria dei Campioni d’Europa in zona Cesarini. E contemporaneamente ha aperto il fronte calcistico del conflitto tra Arabi ed Ebrei.

Il “Bamba del mese”

A proposito della guerra di Gaza, ci informa Newsweek dell’ennesimo epic fail di un habitué dell’anti-premio quale Joe Biden. Il quale, all’incirca una decade fa, aveva affermato che erano «passati 65 anni dal giorno più sanguinoso per il popolo ebraico dopo l’Olocausto», il 7 ottobre scorso. Naturalmente intendeva “65 giorni”, come da solita correzione nella trascrizione ufficiale del discorso. O forse si era “semplicemente” confuso con il tempo trascorso dal suo ultimo sprazzo di lucidità.

BIDEN: "It's been 65 years since the deadliest day of the Jewish people since the Holocaust. 65 years."



(He means 65 days since October 7) pic.twitter.com/xHLGIu4RXk — RNC Research (@RNCResearch) December 12, 2023

Quasi in contemporanea, peraltro, il Nostro, come riferisce l’ANSA, ha lanciato un monito a Benjamin Netanyahu, Premier di Tel Aviv. Che secondo lui dovrebbe «cambiare» il proprio Governo perché «Israele sta perdendo il sostegno del mondo». Con lo stesso criterio, la “gaffe machine” si starebbe godendo la pensione nel “suo” Delaware da almeno un triennio.

Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook)

Questa volta, però, come riporta l’Agenzia Nova Sleepy Joe ha pensato male di strafare. Volendo infatti condividere un ricordo himalayano in comune col Presidente cinese Xi Jinping, lo ha incredibilmente chiamato Deng Xiaoping (suo predecessore), sempre come da trascrizione emendata.

BIDEN: "I've said this to Deng Xiaoping in the Himalayas…!"



Did he mean to say "Xi Jinping?!" pic.twitter.com/zFzWtNJsBi — Townhall.com (@townhallcom) November 29, 2023

Un terno che, visto il periodo prenatalizio, risulta decisamente pertinente. E che si merita inconfondibilmente il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Simon Hooper (immagine dal suo account Twitter) Benjamin Netanyahu (immagine dalla sua pagina Facebook) Xi Jinping (© China News Service via Wikimedia Commons) Deng Xiaoping (1904-1997). © Adece033090 via Wikimedia Commons Guerra Israele-Hamas nell’ottobre 2023. © Palestinian News & Information Agency (Wafa)/APAimages via Wikimedia Commons