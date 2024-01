Bamba del mese, il 2024 si apre all’insegna delle gaffe demogrilline

Nuova puntata del “Bamba del mese”, versione trigesimale dell’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio dell’ultimo periodo. Per l’occasione sono stati selezionati tre “casi amari” di marca tricolore: che inaugurano il 2024 all’insegna delle topiche demogrilline.

Bamba del mese (© Chivista via Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Torna quindi il “Bamba del mese”, aperto come la controparte settimanale da una vicenda considerata hors catégorie per non privare di suspense la surreale competizione. È l’epic fail di Nikki Haley, principale rivale di Donald Trump nelle Primarie repubblicane per le Presidenziali Usa del novembre 2024. La quale, come riporta il New York Times, rispondendo a una domanda sulle cause della Guerra di Secessione ha incredibilmente “dimenticato” di citare lo schiavismo. Ma forse voleva solo provare di essere lei la “degna” avversaria di Sleepy Joe Biden.

Nikki Haley (immagine dalla sua pagina Facebook)

Il “Bamba del mese”

Ci riporta in Italia il lapsus di Stefano Bonaccini, reduce dall’incontro nipponico col Commissario Generale per l’Italia a EXPO Osaka 2025 Mario Vattani. Che però il Governatore dem dell’Emilia-Romagna, come rileva l’ANSA, ha clamorosamente confuso col Generale Roberto Vannacci. Omaggiando così la cultura giapponese con un esempio perfetto di harakiri.

Stefano Bonaccini (immagine dalla sua pagina Facebook)

Frattanto, Elly Schlein ha chiesto al Governo del Premier Giorgia Meloni di non vendere più armi a Israele. A cui però, come sottolinea il Corsera, il Belpaese ha sospeso le forniture militari dallo scorso 7 ottobre. Ma forse il segretario del Pd non voleva essere da più rispetto all’ex bi-Premier Giuseppe Conte.

Elly Schlein (immagine dalla sua pagina Facebook)

Restando in casa (ex) pentastellata, comunque, niente batte il tweet di Alessandro Di Battista sul Natale che celebrerebbe «un bambino nato in Palestina» oltre 2000 anni fa. Peccato che, come riferisce Il Tempo, la regione all’epoca si chiamasse Giudea e sia stata ribattezzata Palestina più di cent’anni dopo la nascita di Gesù.

Il giorno in cui si festeggia la nascita di un bambino nato in Palestina più di 2000 anni fa, sempre in Palestina, l’ennesimo bombardamento criminale israeliano ha fatto l’ennesima strage di bambini. Buon natale a chi non si volta dall’altra parte. — Alessandro Di Battista (@ale_dibattista) December 25, 2023

Una gaffe che dimostra che non solo non c’è più religione, ma nemmeno storia e geografia. E che si merita scolasticamente il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook) Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook) Mario Vattani (immagine dalla sua pagina Facebook) Roberto Vannacci (© Hockler73 via Wikimedia Commons) Giorgia Meloni (© Governo.it) Giuseppe Conte (© Governo.it) Alessandro Di Battista (© Orlando Paride via Wikimedia Commons)