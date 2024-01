Oltre 30 anni di carcere da innocente. Come funziona il risarcimento?

La vicenda di Beniamino Zuncheddu, l’allevatore sardo condannato all’ergastolo dopo una sentenza di condanna per aver ucciso tre pastori al centro di una guerra tra famiglie nel 1991 è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. L’assoluzione arriva dopo oltre 30 anni di carcere. Un uomo che a 59 anni ne dimostra 20 di più come potrà essere risarcito?

Un errore giudiziario che ha portato a una condanna errata e a scontare più di 30 anni di carcere è una situazione delittuosa. In molti paesi, tra cui l’Italia, esistono meccanismi legali per richiedere un risarcimento dallo Stato in casi di ingiusta detenzione.

Come si può ottenere un risarcimento dallo Stato

Dopo la revoca della condanna, si può presentare una richiesta di risarcimento allo Stato. Questa richiesta deve essere presentata entro un certo periodo di tempo dalla data in cui la condanna è stata annullata. L’importo del risarcimento può variare a seconda delle leggi nazionali e può dipendere dalla durata dell’ingiusta detenzione, dall’impatto sulla vita della persona e da altri fattori. In alcuni casi, può essere necessario avviare un procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento. Questo processo può richiedere tempo e la presentazione di prove per dimostrare l’ingiustizia subita.

Risarcimento non solo economico

Potrebbero esserci anche aspetti relativi alla riabilitazione, al supporto psicologico e sociale, e alla reintegrazione nella società dopo un lungo periodo di detenzione. Ogni paese ha le sue leggi specifiche riguardanti i risarcimenti per ingiusta detenzione. In Italia, ad esempio, la normativa è regolata da specifiche disposizioni di legge.

In Italia, il risarcimento per ingiusta detenzione è disciplinato dall’art. 314 del codice di procedura penale e dalla legge n. 89 del 2001, nota come “legge Pinto”. Secondo questa normativa, il risarcimento può essere richiesto quando una persona è stata detenuta ingiustamente in seguito a una sentenza penale definitiva che è stata poi annullata per motivi che escludono la responsabilità penale (come l’innocenza dell’imputato).

L’importo del risarcimento viene calcolato prendendo in considerazione vari fattori, tra cui:

Durata dell’ingiusta detenzione

Più lungo è il periodo di detenzione, maggiore può essere il risarcimento. Per 33 anni di carcere, ci si aspetterebbe un risarcimento significativamente alto.

Danno morale e biologico

Viene considerato il danno morale (sofferenza psicologica) e biologico (effetti sulla salute fisica) subiti a causa della detenzione.

Danno patrimoniale

Si tiene conto anche della perdita di opportunità lavorative e di reddito.

Altri fattori

Possono includere l’impatto sulla reputazione, le relazioni familiari e sociali, e altri aspetti della vita personale.

In termini di cifre, la legge Pinto prevede dei limiti massimi per il risarcimento, che possono essere aggiornati periodicamente. Ad esempio, al momento, il limite massimo per il risarcimento è di circa 516.000 euro per l’intero periodo di detenzione, con un tetto massimo giornaliero.