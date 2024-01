Troppi segreti sull’operazione all’addome di Kate Middleton. Cosa vuol nascondere?

L’operazione all’addome sarebbe riuscita ma con delle complicazioni che richiedono cure e riposo. La cortina di silenzio attorno alla London Clinic però alimenta timori sulla vita della Principessa del Galles. Ora lo zio parteciperà al Grande Fratello Vip inglese e ci si aspettano dichiarazioni, anche su Harry e Megan.

La principessa del Galles, Kate Middleton e la sua operazione

La principessa del Galles, Kate Middleton (Catherine Elizabeth Middleton, nata il 9 gennaio 1982 a Reading), moglie del principe ereditario William, ha subito un’operazione addominale alla London Clinic, che ha sollevato molto allarme sul suo stato di salute. Sembra, ad esempio, che l’intervento non sia riuscito del tutto, mentre altre fonti sottolineano che le settimane di completo riposo che dovrà trascorrere in ospedale indicano che la sua malattia sarebbe più grave del previsto. Ma come stanno realmente le cose?

Riservatezza e privacy non convincono del tutto. Cosa si vuole nascondere?

La segretezza della famiglia reale britannica è ben nota. Dell’operazione a cui si è dovuta sottoporre Kate Middleton, il 16 gennaio, non si hanno molte informazioni. Sembra però che da fonti vicine sia trapelato un piccolo problema insorto nel periodo postoperatorio e che starebbe preoccupando la Casa Reale.

Nel programma spagnolo “Fiesta” di Telecinco, Concha Calleja ha assicurato: “Ho parlato ufficiosamente con un assistente della Famiglia Reale e mi assicurano che qualcosa è andato storto nel periodo postoperatorio“. Inoltre, ha aggiunto dettagli fino ad ora sconosciuti: “L’ultima volta che l’abbiamo vista è stato al pranzo di Natale e da quel momento ha cominciato a sentirsi male, non era la prima volta che si sentiva male, ma era la più preoccupante. Kate entra in ospedale il 28 dicembre.”

Sospesi tutti gli impegni di Kate e William fino a Pasqua

Frettolosamente le fonti ufficiali della Casa reale britannica hanno dichiarato che la moglie del principe William non ha il cancro. Kensington Palace ha imposto la legge del silenzio, citando il desiderio della futura regina che le sue informazioni mediche “rimangano private “. Ma la sua lunga convalescenza nella privatissima clinica di Mayfair e la sospensione della sua agenda ufficiale fino a Pasqua hanno dato luogo a ogni tipo di speculazione. “È davvero molto preoccupante che debba trascorrere 14 giorni in ospedale“, ha dichiarato la biografa reale Angela Levin sul canale GB News, in una delle pochissime eccezioni al silenzio generale. “A casa poteva avere tutto il comfort possibile e avere la cura degli infermieri, i suoi figli e sua madre potevano vederla.”

“Kate non è il tipo di persona che vuole restare in ospedale“, ha affermato la Levin, che ha suscitato scalpore in rete suggerendo che Kate – che ha compiuto 42 anni il 9 gennaio – potrebbe attraversare “qualcosa di simile alla Principessa Diana” . In ogni maniera si cerca sempre un parallelo tra Kate e sua suocera, la defunta e amatissima principessa Diana. Il cronista reale ha sottolineato davanti alle telecamere il ruolo di uomo di casa del principe William quando ha dovuto affrontare i problemi mentali di sua madre all’età di 15 anni e la solitudine che affronta ora con i suoi tre figli.

La retorica abbonda nella stampa inglese e figurarsi se William nella sua residenza principesca possa accudire i tre figli da solo! Ma tutto fa parte della favola da raccontare al pubblico. Anche la malattia della principessa, più la si tiene nascosta, più crea apprensione e interesse.

Potrebbe aver subito una isterectomia addominale

Diversi media britannici hanno intanto sottolineato la possibilità non confermata che Kate Middleton abbia subito un’isterectomia addominale : un’operazione per rimuovere tutto o parte del sistema riproduttivo femminile (utero, tube di Falloppio e ovaie). Le diagnosi che possono richiedere un intervento così drastico vanno dall’endometriosi al prolasso uterino . Il recupero è lungo e di solito richiede dalle sei alle dodici settimane. Un portavoce ufficiale si è limitato a riferire che l’operazione addominale era riuscita, mettendo a tacere le voci su complicazioni post-operatorie, che però non si fermano solo per questo ma che si alimentano proprio con la segretezza.

Certe volte negare una cosa serve ad alimentarla. E più dici che non ha il cancro e più la paura si diffonde. Anche perché ormai siamo abituati a non nominare quella malattia e quando sopravviene, una cortina di silenzio circonda l’infermo e spariscono commenti e segnalazioni. Può darsi che sia vero che niente di così grave sia occorso alla principessa, e tutti sinceramente ce lo auguriamo, ma ovviamente continuare a mantenere questa cortina di silenzio non fa che aumentare le voci di preoccupazione che si levano nella società inglese, anche perché Kate è davvero molto amata dal suo popolo.

Nel 2012 aveva sofferto di iperemesi gravidica in attesa del primo figlio

Quando era in cinta del primo figlio venne ricoverata, il 3 dicembre 2012, al King Edward VII per iperemesi gravidica. Una forma di nausea mattutina, con vomito eccessivo, ma anche con febbre e dolori addominali, sintomi non abituali di quella malattia. Il disturbo può diventare rapidamente grave, producendo disidratazione, perdita di peso superiore al 5%, chetonuria e squilibrio metabolico ed elettrolitico, motivo per cui l’iperemesi gravidica è considerata un’emergenza ostetrica e l’intervento terapeutico ha la massima priorità.

È una malattia che può compromettere la salute dell’embrione o del feto in gestazione quando i fabbisogni nutrizionali non vengono soddisfatti. Il 22 luglio 2013 poi è nato il principino George al St. Mary Hospital di Londra e tutto s’è risolto. Almeno fino ad allora.

La Casa Reale smentisce che ci sia un problema di tumore

Dopo l’intervento addominale a cui è stata sottoposta lo scorso 16 gennaio e dopo le speculazioni su un possibile problema di cancro che la Casa Reale ha smentito, Kate Middleton continua la sua convalescenza in ospedale, mentre montano le preoccupazioni per la sua salute. Una preoccupazione che non ha fatto altro che aumentare, quando è stato confermato che il principe William aveva cancellato il suo programma per restare accanto a sua moglie.

In aggiunta anche Re Carlo III è entrato in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico alla prostata. Quando s’è diffusa la notizia del doppio ricovero, qualcuno dalla stampa ha voluto calcare la mano sul clima di tragedia affermando: “Siamo una nazione che vacilla!” Per un intervento alla prostata?

E se dovesse arrivare anche una tonsillite al principino George di 11 anni? Saremmo alla fine dell’Impero britannico? Suvvia, speriamo che Kate abbia risolto con l‘intervento i suoi problemi di salute e non abbia niente di così serio come ci stanno facendo ipotizzare e che questa riservatezza sia solo una naturale richiesta di privacy della principessa, del tutto legittima, anche per un normale cittadino.

Kensington Palace, la residenza dei Principi di Galles, ha chiesto ai media britannici di rispettare la famiglia reale, tanto che non ci sono fotografi alle porte dell’ospedale The London Clinic, dove è ricoverata la principessa. L’unica informazione disponibile è che resterà in ospedale fino al 30 gennaio, se non si verificano complicazioni. Una volta dimessa, la trasferiranno nella sua residenza di Adelaide Cottage a Windsor, dove proseguirà il suo recupero.

Entra in gioco lo zio scapestrato e milionario

A margine di questa vicenda sorprende non poco la decisione dello zio di Kate, Gary Goldsmith, fratello di sua madre Carole Middleton, protagonista in passato di diversi scandali, di partecipare al Grande Fratello Vip. Sempre in ogni famiglia c’è la pecora nera. È un classico. In questo caso c’è lo zio Gary, secondo The Sun, parteciperà al programma Celebrity Big Brother della ITV. Come hanno rivelato i media britannici, l’uomo d’affari ha firmato un ricco accordo di cui i produttori sono rimasti entusiasti. I legami di Gary con la famiglia reale e il suo sorprendente modo di essere, caratterizzato dal dire ciò che pensa senza filtri, sono la migliore opportunità per creare un clima di attesa. Lo show dovrebbe andare in onda a marzo e secondo le fonti del quotidiano britannico, Gary “è ansioso di apparirvi.”

Gary s’è sposato 4 volte ed è il più fiero avversario della coppia Harry e Meghan

Negli ultimi tempi Gary Goldsmith ha rilasciato molte dichiarazioni sul fatto che in famiglia nessuno vorrebbe vedere Harry triste e infelice e sarebbero disposti a chiudere un occhio su Meghan pur di vedere riconciliare i due fratelli, che comunque si vogliono molto bene.

A 58 anni, Gary Goldsmith è stato sposato quattro volte e nel 2017 è stato multato di 5.500 sterline per aver aggredito sua moglie , Julie-Ann Brown, in un taxi, dopo una notte di ubriachezza. Milionario e capo di una società di reclutamento di personale di successo, Gary era stato ripreso da una telecamera nascosta, anni prima, mentre fumava marijuana e sniffava cocaina nella sua lussuosa villa Maison de Bang Bang a Ibiza.

Secondo la stampa britannica, sarebbe in procinto di pubblicare un libro che ha scritto per “dare voce alla famiglia Middleton” e “difendersi” dalle affermazioni offensive contenute nelle memorie di Harry. Questo ha riportato il magazine OK. Nel mirino di Goldsmith ci sarebbero soprattutto il duca (Harry) e la duchessa di Sussex, di cui si è proclamato avversario da quando la coppia ha osato aggredire l’amata nipote. Certo che far parte della famiglia Reale d’Inghilterra non ti lascia un minuto di tranquillità. Sempre succede qualcosa che ti tiene sulle spine.