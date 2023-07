Torna ancora il “Bamba della settimana”, l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio del recente passato. Per l’occasione sono stati selezionati tre casi amari freschi freschi, di matrice piuttosto eterogenea: ma con un protagonista che finisce per prendersi nettamente la ribalta.

Bamba della settimana (© Chivista via Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

La nuova puntata del “Bamba della settimana” si apre, come sovente accade, con una vicenda giudicata hors catégorie per non togliere suspense alla surreale competizione. È l’epic fail in cui, in occasione della scomparsa dell’ex calciatore iberico Luis Suárez Miramontes, è incorsa l’ANSA. La quale intendeva ricordare (doverosamente) la storica bandiera dell’Inter con quello che in gergo giornalistico si chiama “coccodrillo”. Tuttavia, ha clamorosamente messo a corredo del pezzo la foto del quasi omonimo giocatore uruguaiano (ancora in attività) Luis Suárez Díaz. Perdonali, #Luisito, perché non sanno quello che fanno #GiornalistiOggi pic.twitter.com/Xk2DUcaZhX — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 9, 2023

Solo dopo essere stata colta con le mani nella marmellata, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata ha modificato l’immagine. Quando l’espressione lacrime di coccodrillo assume tutto un altro significato…

Il “Bamba della settimana”

A proposito di Spagna, ci informa Fanpage di un’imbarazzante défaillance del madrileno Carlos Sainz nel corso del Gran Premio di Silverstone. Durante il quale il muretto ha comunicato al pilota della Ferrari l’intenzione di passare al “piano B” (le strategie vengono denominate secondo un linguaggio in codice). Al che il rappresentante del Cavallino Rampante ha incredibilmente chiesto: «Qual è il piano B?», ammettendo di non ricordarlo. E dimostrando, se non altro, di essere già pronto per i processi italici.

Carlos Sainz (immagine dalla sua pagina Facebook)

Intanto, l’ex bi-Premier Giuseppe Conte ha lamentato via social il ripristino dei «vitalizi per i senatori delle passate legislature» da parte del Consiglio di Garanzia di Palazzo Madama. Un organo «composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle». Misure contro il carovita, l'aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno… Pubblicato da Giuseppe Conte su Venerdì 7 luglio 2023

Peccato che, spiega Adnkronos, la misura sia passata col voto favorevole di un ex grillino e la “benevola astensione” del Pd, e malgrado l’opposizione di Lega e FdI. D’altronde, si sa che non sempre i Conte tornano.

Giuseppe Conte (© Governo.it via Wikimedia Commons)

Ha fatto però di peggio un habitué dell’anti-premio come Sleepy Joe Biden. Che dapprima, in visita nel Regno Unito, come riporta il Telegraph si è rivolto al Premier britannico Rishi Sunak con l’appellativo “Mr. President”, riservato al Presidente Usa. Poi, aggiunge Il Giornale, infrangendo l’etichetta si è appoggiato al braccio di Re Carlo III «per non cadere» (sic!), dandogli pure, per soprammercato, una pacca sulla schiena. Infine, come rileva La Stampa, al vertice NATO di Vilnius, volendo riferirsi al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha chiamato Vladimir, come l’omologo russo Putin. La gaffe di Biden: chiama Zelensky "Vladimir" (il nome di Putin) invece di Volodymyr https://t.co/Jp529U04Rw — La Stampa (@LaStampa) July 13, 2023

La gaffe machine, insomma, colpisce ancora. E con questa tripletta si merita da protocollo il “Bamba della settimana”. Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Luis Suárez Miramontes (1935-2023) in un’immagine degli anni ’60. © Brgesto via Wikimedia Commons Luis Suárez Díaz (immagine dalla sua pagina Facebook) Joe Biden (© Reuben Ingber via Wikimedia Commons) Rishi Sunak (immagine dalla sua pagina Facebook) Re Carlo III del Regno Unito (immagine dalla pagina Facebook “The Royal Family”) Vladimir Putin (© Kremlin.ru via Wikimedia Commons) Volodymyr Zelensky (immagine dalla sua pagina Facebook)

© Riproduzione riservata