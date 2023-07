Nuova edizione del “Bamba della settimana”, l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio dell’ultimo periodo. Anche in quest’occasione sono stati selezionati tre casi amari: che, parafrasando un noto aforisma di Spider-Man, sembrano indicare che da un grande potere derivano grandi gaffes.

Un caso hors catégorie

Ritorna dunque il “Bamba della settimana” che, come d’abitudine, si apre con una vicenda considerata hors catégorie per non falsare la surreale competizione. È l’epic fail occorso, come riporta Sky Sport, durante il match di pallavolo femminile Canada-Italia, valido per la Nations League. Nel corso del quale gli arbitri sono stati chiamati a verificare al video-check un punto conteso, ma hanno clamorosamente analizzato lo scambio sbagliato. Tanto per dimostrare che esiste qualcosa di peggio del Var calcistico. #SkySport #VNL #Volley #ItaliaCanadahttps://t.co/63z9SayTNX — skysport (@SkySport) June 30, 2023

Il “Bamba della settimana”

Tornando a bomba, o meglio a Bamba, merita una menzione particolare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il quale, come rileva il Corsera, durante la diretta del Premio Strega ha affermato, a proposito dei libri finalisti: «proverò a leggerli». Peccato che la cinquina l’avesse votata, essendo parte della giuria: ma forse pensava di doverla giudicare come si fa con le canzoni del Festival di Sanremo.

La Repubblica intanto ha pubblicato un’immagine del Premier Giorgia Meloni «in Puglia, dove è arrivata con un volo di Stato di ritorno dal Consiglio europeo». Come però ha scoperto Open – e come risulta dalla pagina Facebook del leader di FdI -, la foto in realtà fu scattata nel 2020 a Ostia. Una location con svista sul mare. Buongiorno e una felice domenica a tutti voi Pubblicato da Giorgia Meloni su Domenica 23 agosto 2020 Il post “incriminato” di Giorgia Meloni

Ha fatto però di peggio il fondatore di Microsoft Bill Gates. Il quale, come riferisce Il Riformista, progetta di “oscurare il Sole” diffondendo dell’aerosol nella stratosfera, allo scopo di combattere il riscaldamento globale.

All’imprenditore americano bisogna riconoscere l’estrema coerenza, trattandosi di una falsa soluzione per un falso problema. Che si è guadagnata a razzo il “Bamba della settimana”. Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Giorgia Meloni (© Governo.it via Wikimedia Commons) Tom Holland nel ruolo di Spider-Man (© Questo è un ragazzo umano via Wikimedia Commons)

