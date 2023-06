Ritorna il “Bamba della settimana”, l’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri, uso a dedicarlo ironicamente al meglio del peggio del recente passato. Per l’occasione, sono stati selezionati tre “casi amari” che hanno un unico, ben noto protagonista: talmente di casa da essersi soprannominato lui stesso “gaffe machine”.

Un caso hors catégorie

La nuova edizione del “Bamba della settimana” si apre, come spesso accade, con una vicenda categorizzata come hors catégorie per non privare di suspense la surreale competizione. È il granchio grammaticale preso, come riporta Libero, da Elly Schlein, segretario del Pd. La quale ha definito Silvio Berlusconi «più acerrimo avversario», che sarebbe come dire “più bellissimo”, dato che acerrimo è il superlativo assoluto dell’aggettivo acre. Si vede che la leader dem ci tiene proprio tanto ad allearsi coi grillini. Il mio impegno politico è iniziato in contrapposizione al berlusconismo.Al funerale di Stato abbiamo portato il rispetto che si deve davanti alla morte anche del più acerrimo avversario.Ma i tre giorni di lutto nazionale dichiarati dal governo sono una forzatura inopportuna. Pubblicato da Elly Schlein su Giovedì 15 giugno 2023

Il “Bamba della settimana”

Dal Partito Democratico nostrano a quello yankee è un attimo, anche perché il numero uno dello schieramento dell’Asinello, Joe Biden, non delude mai. Per esempio, di recente ha concluso un intervento pubblico, come ci informa il Corsera, con uno sconcertante «God save the Queen».

In molti, aggiunge Il Sole 24 Ore, si sono chiesti cosa intendesse e a quale Sovrana si riferisse: avendo probabilmente il dubbio che fosse la Regina Vittoria.

Come poi riferisce Sky TG24, in occasione della visita di Narendra Modi, Premier dell’India, il Nostro ha portato la mano sul cuore per l’esecuzione di The Star-Spangled Banner. Ma solo dopo 17 lunghissimi secondi si è reso conto che l’orchestra, in realtà, non stava suonando l’inno americano, bensì quello del Paese ospite. E non ha neppure potuto fare l’indiano. Nuova gaffe per Biden alla visita di Modi: confonde l’inno Usa con quello dell’India https://t.co/FrgTAU8xKi — Sky tg24 (@SkyTG24) June 23, 2023

Incredibile dictu, però, Sleepy Joe è riuscito nell’impresa di fare perfino di peggio. È accaduto, come precisa TGCom24, durante una raccolta fondi elettorale in California, quando ha dato del «dittatore» al Presidente cinese Xi Jinping.

L'aspetto più surreale è che quest'ultima non si può considerare nemmeno una vera topica. Ecco perché si merita a bomba il "Bamba della settimana".

