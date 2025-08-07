A Roma il tempio della carne: qui la mangi come in Argentina | E spendi molto meno di quanto credi

Vuoi deliziare le tue papille gustative con la miglior carne nella capitale italiana? Sul web in tanti non hanno alcun dubbio. Ecco dove devi andare.

La cucina romana è senza dubbio una delle migliori in assoluto! Non a caso i turisti tra una visita turistica e l’altra si siedono alle tavole dei ristoranti della capitale italiana e ordinano i piatti principali della tradizione culinaria locale.

Tra i primi piatti quelli più richiesti sono la carbonara, la cacio e pepe, l’amatriciana e la gricia. I secondi, invece, sono l’abbacchio alla scottadito, la coda alla vaccinara, i carciofi alla giudia e alla romana e la trippa alla romana.

Alcuni di questi sono a base di carne, ma uno molto gettonato è il saltimbocca alla romana con fettine di vitello, prosciutto crudo e foglie di salvia.

Nonostante ci siano numerosi ristoranti in tanti sono concordi nel dare lo stesso giudizio a un ristorante non molto lontano dal centro della città.

La miglior carne da mangiare a Roma a pochi passi dal Colosseo

Secondo quanto riportato sul sito esquire.com pare che è la capitale italiana ci siano tanti ristoranti da prendere considerazione se si vuole gustare della buona carne, ma uno batte gli altri senza alcun minimo di dubbio. La maggior parte delle persone hanno lasciato delle recensioni positive sul web, dunque basta semplicemente affidarsi alle loro parole.

Il ristorante in questione si trova in Via Passo del Turchino nel quartiere della Bufalotta. Gli utenti di TripAdvisor, per esempio, hanno lasciato delle opinioni positive sulla carne di qualità e tra queste c’è il Wagyu. Altri hanno anche dato un parere sull’ambiente accogliente e intimo e sul personale gentile e pronto a soddisfare le richieste dei clienti. Ma qual è questo luogo super consigliato? Andiamo subito a scoprirlo.

“Prezzi ragionevoli per la qualità offerta. Tornerò”

Il ristorante in questione è il Bufalero sì propone un menù a dir poco pazzesco: dolci a 7 euro e birra a 5 euro! Inoltre c’è un’aria parcheggio gratuita, sono ammessi i cani, ci sono tavoli all’esterno, servono gli alcolici e c’è anche per una cucina americana. Tutti i giorni è aperto dalle 19:00 fino a mezzanotte. 4,8 su 5 è il suo voto.

“Ottimi la carne, gli arrosticini e il panino con un doppio hamburger, è tanto delizioso quanto semplice il piatto di spaghetti con il pomodoro…Molto simpatici e professionali camerieri…Ci torneremo volentieri” e “Il miglior ristorante di carne che abbia mai provato! La qualità della carne eccezionale, cotta alla perfezione è servita con cura. Il servizio è stato impeccabile…Consiglio vivamente questo ristorante!”. Queste sono sono alcune delle tante recensioni che si possono leggere sul web.