Pizza a portafoglio, 3 fritti e un cocktail: tutto a 10 € | L’aperitivo che spopola a Trastevere

Ti trovi nella capitale italiana e vuoi fare un aperitivo gustoso ed economico? Allora questa pizzeria fa al caso tuo. Ecco qual è.

Tra una visita turistica e l’altra le persone si concedono volentieri qualche ora per sedersi alle tavole dei migliori ristoranti della capitale italiana per ordinare i piatti tipici del posto. Tra i primi spiccano senza dubbio la carbonara, l’amatriciana, la gricia e la cacio e pepe. Una vera goduria per il palato!

Per quanto riguarda i secondi, quelli a base di carne sono saltimbocca alla romana, abbacchio alla romana, coda alla vaccinara, pollo con i peperoni e coratella alla romana. Tra i dolci ci sono il Maritozzo con la panna, la crostata ricotta e visciole, i bignè di San Giuseppe e le ciambelle al vino dei castelli romani.

Tuttavia a Roma puoi davvero gustare i piatti tipici di qualsiasi tipo di cucina perché stiamo parlando di una città multietnica. Infatti tanti sono i ristoranti e le pizzerie con chef, cuochi e pizzaioli di origine partenopea. Molti sono apprezzati proprio perché riescono a deliziare le papille gustative con ciò che viene proposto nel menu.

I piatti caratteristici della cucina napoletana sono la pasta e patate, la pasta e fagioli, la pasta alla genovese, gli spaghetti alle vongole, salsiccia e friarielli, il casatiello, la parmigiana di melanzane fino ad arrivare alla sfogliatella e il babà. Ovviamente all’appello non può mancare la famosa pizza e a Roma puoi gustarne una buona durante una aperitivo che costerà meno di 20 euro.

Aperitivo a 10 euro nel cuore della capitale italiana

Si tratta di una pizzeria che alle spalle cento anni di tradizione e di esperienza nella ristorazione. L’attività è nata a Napoli, ma è proposta in varie zone dell’Italia proprio per far conoscere questo piatto che da sempre rappresenta la cucina italiana.

Questa pizzeria si trova in Viale di Trastevere 77 e da anni riscuote un grande successo. Seguitissimo sui social, molti sostengono che sia privo di paragoni. Un video ha davvero lasciato il segno.

Pizze gustose, dolci e drink: una vera goduria

“Il re degli aperitivi ha 10 euro a Trastevere: pizza a portafoglio + 3 fritti + drink a scelta cocktail o birra e con 5 euro in più fai il bis con un secondo drink o una pizza con Nutella…L’aperitivo è possibile farlo dalle 17:00 alle 20:00″, ecco cosa si può leggere nella didascalia del posto pubblicato il 29 aprile sui profili Instagram @aperitiviroma e @_pizzare_.

Nel video si può vedere una grande varietà di pizze, quelle tipiche della tradizione napoletana. Non mancano delle fantastiche montanare e dolci di prima qualità. È il classico Street Food Napoletano che puoi gustare per le strade della capitale italiana, quindi se ti trovi lì un weekend vai da Pizza Rè e non te ne pentirai.