"Hanno solo 13 anni!!, scende drasticamente l'età di guida in Italia: stiamo diventando peggio dell'America | Pericolosi in giro per le strade

7 Agosto 2025 Desideria Maglione
Patenti a 13 anni?

Cambiano le regole - pexel - romait.it

 

Cresce la preoccupazione tra gli automobilisti e i genitori italiani. Una nuova tendenza sembra sconvolgere le regole della circolazione stradale: a quanto pare, si sta abbassando l’età per guidare.

Sempre più voci indicano che a 13 anni si potrebbe presto avere accesso alla guida di veicoli, e in molte città già si notano ragazzi giovanissimi al volante di mezzi di piccola cilindrata, spesso sfrecciando nel traffico o nei centri urbani con scarsa prudenza.

L’idea di affidare la responsabilità della guida a un adolescente appena uscito dalle scuole medie sta generando discussioni, timori e critiche da più parti.

In un paese dove la sicurezza stradale è ancora una sfida quotidiana, l’idea che tredicenni possano mettersi al volante suona quasi surreale. I dati sugli incidenti non lasciano spazio a interpretazioni leggere. Il rischio di sinistri aumenta notevolmente se chi guida ha scarsa esperienza, poca maturità e ancora un senso civico da sviluppare.

La sicurezza nella guida

Eppure, la notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle conversazioni pubbliche, accendendo allarmismi e indignazione. Molti cittadini temono che si stia aprendo la strada a una vera e propria deregulation, dove le strade italiane saranno popolate da guidatori troppo giovani per valutare correttamente pericoli e regole.

Il dibattito si è intensificato anche a fronte delle difficoltà già esistenti nel far rispettare limiti di velocità, precedenze, uso delle cinture di sicurezza o dei caschi. Non si tratta solo di norme scritte ma di responsabilità civica, di educazione e di rispetto per la vita propria e altrui.

Troppo spesso si vedono comportamenti irresponsabili anche tra gli adulti, e l’idea di introdurre nuovi, giovanissimi utenti della strada appare a molti come un ulteriore elemento di caos.

Vecchi modelli
Veicoli di 13 anni – pexel – romait.it

Cosa sta succedendo alle leggi italiane

Eppure scavando bene, emerge un quadro ben diverso da quello raccontato dai timori diffusi. La notizia che ha generato tutto questo allarme è in realtà ben più tecnica e concreta, anche se non meno preoccupante. Secondo quanto riportato da HD Motori, l’allarme riguarda sì i tredicenni, ma non come guidatori. Si parla infatti di veicoli con 13 anni di età, che continuano a circolare sulle nostre strade nonostante il deterioramento delle loro condizioni meccaniche e il mancato adeguamento agli standard di sicurezza più recenti.

L’Italia possiede uno dei parchi auto più vecchi d’Europa. L’età media dei veicoli ha superato i 12 anni, e un’auto su cinque ha oltre 17 anni. Questo significa motori obsoleti, sistemi di frenata non aggiornati, airbag non garantiti, consumi elevati e alte emissioni inquinanti. Il problema è aggravato dalla difficoltà economica di molte famiglie nel cambiare veicolo, ma anche dalla mancanza di incentivi efficaci e di una cultura della sicurezza veicolare.

