Addio zanzare, non sprecare soldi con i prodotti chimici: ne hai uno naturale in casa che le farle sparire in 5 minuti | Non userai mai più insetticidi

Non devi comprare più nessun prodotto. Questo ce l’hai già in casa e le allontana tutte una volta per tutte

C’è un rumore costante d’estate che nessuno ama davvero sentire. Un ronzio leggero, persistente, capace di interrompere il sonno o guastare una cena all’aperto.

Non si tratta solo di una questione di fastidio, ma di una vera e propria battaglia quotidiana contro una delle presenze più temute dell’estate: gli insetti, e tra loro, le zanzare.

Con l’arrivo dei mesi caldi, balconi, giardini, campeggi e persino gli interni delle case si trasformano in teatri di guerra per chi soffre di vere e proprie fobie nei confronti di questi piccoli invasori alati.

Il caldo, l’umidità e la vegetazione rigogliosa creano l’ambiente perfetto per la loro proliferazione e ogni tentativo di liberarsene sembra destinato al fallimento.

I metodi per sbarazzarsene

Le zanzare in particolare sembrano moltiplicarsi a dismisura. Ne esistono di vari tipi, alcune silenziose e invisibili fino al momento della puntura, altre più grandi e rumorose, ma tutte accomunate da una missione precisa: pungere.

Le loro punture provocano reazioni fastidiose, arrossamenti, gonfiori e pruriti insopportabili. Alcuni individui reagiscono in modo più accentuato, altri meno, ma nessuno resta del tutto indenne. Nelle zone umide, vicino a corsi d’acqua, boschi o semplicemente in giardini poco curati, la loro presenza diventa quasi ingestibile.

Per fronteggiare questa invasione, si è disposti a tutto. I metodi tradizionali non si contano: spray repellenti, spirali fumogene, zampironi, piastrine elettriche e diffusori. Nei decenni passati si faceva largo uso anche del famigerato ddt, un potente insetticida chimico poi bandito per la sua tossicità, che però garantiva un’efficacia letale contro questi insetti.

La soluzione definitiva

Sempre più persone iniziano a cercare alternative meno invasive e più sostenibili, spinte anche dalla consapevolezza degli effetti negativi che certi prodotti possono avere sull’ambiente e sulla salute. Da qui l’interesse crescente verso soluzioni naturali, spesso tramandate da generazioni o riscoperte grazie a ricerche recenti.

Secondo quanto riportato dal sito greenme, esiste infatti un ingrediente naturale in grado di allontanare le zanzare in modo efficace e senza ricorrere a sostanze tossiche. Si tratta della menta piperita. A quanto pare le sostanze che sono in essa contenuta funzionano come un forte repellente per le zanzare. Alcuni studi dimostrano che il pulegone, il limonene e cineolo emanano un odore forte che stordisce e allontana questi insetti. Preparando un semplice infuso con la menta piperita, si può creare uno spray fai da te che, una volta raffreddato diventa molto più efficace di qualsiasi prodotto chimico.