Ztl Roma, nuovi varchi: mobilità green a tolleranza zero

Ad annunciare l’installazione dei nuovi varchi Ztl è stato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Le nuove 51 delimitazioni porteranno ad estendere l’attuale mappa della zona verde con associato divieto alle auto Euro 0, 1 e 2 e diesel fino elle vetture Euro 3.

Attualmente, al di là del provvedimento che riguarda le domeniche ecologiche, sono già previste delle limitazioni alla circolazione. Da novembre 2023 però partirà una politica della mobilità green a tolleranza zero.

Nuovi varchi Ztl a Roma da novembre 2023 e 2024

Dal primo novembre 2023 il divieto di accesso alla fascia verde sarà esteso anche alle auto Diesel Euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30 e ai veicoli commerciali N1, N2, N3 sempre alimentati a gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30 e poi 16.30-20.30. Lo stop vale anche per i ciclomotori e i motoveicoli alimentati Diesel Euro 3.

Dal primo novembre 2024 lo stop riguarderà (sempre da lunedì al sabato) anche le auto a benzina Euro 3 e ai Diesel euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30, cui si aggiungono i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Le critiche non si sono però fatte attendere, sia per il costo che questo provvedimento farà gravare sulla cittadinanza -si parla di 30 mila auto da cambiare– sia perché in maniera parallela a questo intervento non sono previsti potenziamenti del trasporto pubblico romano.

Dunque una fascia verde esclusivamente a spese del cittadino.

L’elenco completo dei varchi Ztl di Roma

Riportiamo di seguito l’elenco completo dei varchi a protezione della nuova ZTL:

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia Via Madonna del Riposo/Piazza di Villa Carpegna Via Giuseppe Tornielli/Via Isacco Newton Vicolo di Papa Leone/Via Alberese Via Cristoforo Colombo/corsie laterali Via Laurentina Via Luigi Perno/Via Laurentina Piazzale Roberto Ardigò / Via Laurentina Viale del Tintoretto / Via Laurentina Via del Serafico / Via Laurentina Via Vitellia /Piazzetta del Bel Respiro Via Ardeatina/Via di Tor Carbone Via di Tor Carbone/Via Ardeatina Via Torricola/Via Ardeatina Via Collatina/Via Palmiro Togliatti Via Furio Cicogna/Via Tiburtina Via Tiburtina/Via di Rebibbia Via Nomentana/Viale Kant Via Ettore Romagnoli altezza civico 89 Viale Adriatico/Via Col di Rezia Via Lampedusa/V.le Jonio Via del Casale Rotondo/Via Appia Nuova

