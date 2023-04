Catturata nella notte l’orsa JJ4 e adesso che ne faranno?

E allora l’orsa JJ4, accusata dell’aggressione mortale ai danni di un giovane runner 26enne, è stata trovata e catturata durante la scorsa notte. E questa mattina alle 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. Che cosa decideranno di fare dell’orsa JJ4? La chiuderanno in uno spazio delimitato in cui l’orsa potrà vivere senza mettere nessuno in pericolo oppure decideranno altrimenti? Non sono pochi coloro che si dicono contrari all’abbattimento, che rimane però una delle ipotesi sul tavolo.

Remo Sabatini: “La cattura dell’orsa? Una sconfitta per tutti”

La cattura dell’orsa è una sconfitta per tutti. Per chi aveva deciso la reintroduzione degli orsi in quei territori così come per chi, in quei territori non è stato capace di instaurare un normale rapporto di convivenza. La fauna selvatica, infatti, comunque la si possa pensare, è un patrimonio anche culturale del nostro Paese. Un patrimonio che non può essere intaccato né tantomeno dimenticato per colpa di un incidente. Una tragica fatalità che può comunque capitare a chiunque.

La Natura, credo, non può funzionare a comando. Le esigenze umane devono rispettare l’ambiente nel quale operano. Qualcuno, a proposito degli orsi trentini, mi ha detto: “Le nostre case sono nel bosco”. Appunto per questo e a maggior ragione, la convivenza con chi, in quei boschi vive o viveva ben prima dell’uomo, è necessaria. Fino a quando si continuerà a credere che la Natura sia al nostro servizio e non il contrario, non andremo da nessuna parte, se non allo zoo.

*Remo Sabatini, giornalista ambientale

Orsi pericolosi per l’uomo? I cani lo sono di più. Ecco perché

© Riproduzione riservata