Allarme scarlattina a Roma: ecco sintomi e prassi da seguire

Allarme streptococco nelle scuole di Roma. Nella capitale, a quanto pare sono in aumento i casi di scarlattina verificatisi in questi giorni si all’interno degli istituti scolastici.

I fatti

Lo rende noto il Ministero della Salute tramite una circolare inoltrata non solo nelle scuole, ma anche attraverso i pediatri che registrano un incremento di casi in città. Una media che ha raggiunto, secondo gli addetti ai lavori il 50%.

Vittima di questo virus che sta colpendo le scuole capitoline sono principalmente i ragazzi sotto i 15 anni. A preoccupare gli esperti, una generalità di sintomi, che non permette di comprendere a pieno l’entità e la definizione della malattia.

C’è chi sostiene che il forte numero di casi sia anche dovuto a un debito immunitario, dovuto all’utilizzo delle mascherine. Sono circa venti casi alla settimana riscontrati. Batteremia, polmonite, sindrome da shock tossico streptocco e febbre reumatica, con problemi a tessuti molli e ossa. Sono solo alcuni dei sintomi riscontrati. La situazione non appare grave, ma ugualmente meritevole di approfondimenti e monitoraggi.

Scarlattina: sintomi e prassi da seguire

Trasmessa da muco e saliva, la scarlattina in genere colpisce i piccolissimi, tra i 2 e gli 8 anni, nel periodo tra dicembre e aprile. Di solito ha un’incubazione di 2-5 giorni. Contrassegnata da una colorazione della lingua biancastra prima e rossa poi, la malattia si riconosce per la presenza di alcune minuscole macchioline, di colore rosso acceso. Generalmente, la manifestazione tende a svilupparsi prima sul torace, poi nella regione inguinale, quindi in quella ascellare. Dopo circa 3-4 giorni, la febbre scompare e si manifesta una una desquamazione della pelle a lamelle.



Si ricorda che in caso di sintomi, va eseguito il tampone faringeo rapido: in caso di positività è necessario iniziare la terapia antibiotica con Amoxicillina. Contrariamente ad altre malattie esantematiche, per la scarlattina non esiste vaccino. Inoltre, una volta avuta, non si è immunizzati.



