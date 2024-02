WhatsApp, se vuoi sapere dove si trova una persona fai questo: il trucchetto infallibile

WhatsApp, se vuoi sapere dove si trova una persona basta che fai questo. L’incredibile trucchetto.

Parliamoci molto chiaramente. Da quando la Tecnologia e soprattutto il Web hanno fatto sempre più capolino il nostro modo di comunicare sia per motivi prettamente lavorativi sia privati è decisamente cambiato. Non per nulla ora anche gli incontri di lavoro, così come i colloqui e le varie riunioni, avvengono perlopiù in maniera telematica.

Anche i corsi che seguiamo sono organizzati così e le università online pullulano ovunque come funghi su un prato erboso dopo una giornata di pioggia. Tutto ciò, se ci pensiamo bene, fino a dieci anni fa era praticamente impensabile. Anche la maniera di conoscere persone nuove è diversa rispetto al passato.

Oggi abbiamo tutto a portata di click. Se vogliamo salutare un amico o provare a instaurare un dialogo con qualcuno che conosciamo poco o per niente ci basta richiedergli l’amicizia sui Social e poi mandargli un messaggio in privato. E poi sovente scatta la famosa domanda: ” mi aggiungi su WhatsApp?”. Ed è lì che poi si prosegue a sentirsi.

WhatsApp, se vuoi sapere dove sta una persona, fai così

E anche quando abbiamo a che fare con qualcuno per lavoro, solitamente per accordarci per qualsiasi cosa, dopo l’invio di qualche email, una volta che siamo entrati più in confidenza, comunichiamo senza alcun problema tramite questa famosa app di messaggistica istantanea. E lo facciamo sfruttando anche tutte le altre ghiotte opportunità che ci offre gratis al di là dell’invio di messaggi in tempo reale.

Parliamo dunque del fatto di poter allegare file di ogni formato e di grandi dimensioni, dunque di testo, nonché video e foto. Inoltre possiamo inviare note vocali, che in certi casi hanno sostituito le chiamate e avviare videochiamate anche di gruppo, oltre che creare chat per l’appunto sempre di gruppo. E ora possiamo pure localizzare una persona con un abile trucchetto ecco come.

Il trucchetto scaltro ma che va contro la privacy

Cominciamo con il dire che ovviamente per poterlo fare dobbiamo aver aggiunto la persona in questione su questa app. Detto ciò sappiate che non è WhatsApp che direttamente ve lo fa fare ma un’altra app esterna. Parliamo di IPlogger, che come è facile intuire fin dal suo nome, rivela il codice ip del contatto che vogliamo prendere in esame.

Il sistema genera un semplice link che poi noi dovremo mandare tramite messaggio sempre su WhatsApp alla persona della quale vogliamo conoscere la precisa posizione di quel momento. Se lei ci cliccherà sopra, senza sapere a che cosa andrà incontro, in un battito di ciglia la potremo scoprire. Tuttavia andiamoci piano con questo escamotage dal momento che va contro la privacy.