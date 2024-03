TV che si rompe all’improvviso, questa marca ha già milioni di segnalazioni: non comprarla mai | Soldi buttati

Un televisore oramai non manca assolutamente mai nelle nostre abitazioni. Il problema tuttavia è quando questo inizia a non funzionare più. Attenzione alla scelta della marca.

Per tantissimi anni, anzi possiamo ormai dire decenni, visto che la TV ha incominciato a fare capolino in Italia dal lontanissimo 1954 e per molto tempo non tutte le famiglie se la sono potuta permettere, abbiamo sicuramente sentito parlare del concetto di teledipendenza. Questo era riferito a quelle persone che praticamente vivevano letteralmente incollate innanzi al televisore.

Una volta però, di contro, possiamo chiaramente dire che esisteva solo quello come mezzo non tanto di comunicazione ma di svago, il cui palinsesto era ben studiato e strutturato in maniera tale da accontentare tutti quanti i target possibili. Non per nulla esistevano, oltre alle reti principali e tutt’ora presenti, che erano e sono generaliste, anche dei canali squisitamente tematici.

Un grandissimo esempio in questa direzione è stato rappresentato da Tele+, diventato poi Sky, al quale si poteva accedere attraverso un abbonamento. Tramite esso si poteva fruire di un decoder con rispettiva antenna. Grazie a loro, comodamente sul proprio apparecchio era possibile vedere un numero molto ampio di canali tematici.

TV e problemi tecnici

Successivamente è arrivata la televisione digitale, il tutto al fine di fornire al cliente un servizio che fosse sempre il più possibile performante nella ricezione di tutti i canali indistintamente. Infatti non dimentichiamoci che nell’era analogica, a seconda della posizione della propria abitazione, non sempre era possibile vedere nitidamente tutti quanti i canali.

Solitamente a spuntarla erano le reti ammiraglie o comunque quelle che possedevano i ripetitori più potenti. Un problema che ha via via visto la sua soluzione con l’avvento di una tecnologia sempre più avanzata. Ad ogni modo, parlando di apparecchi televisivi, anche costoro possiedono un’importanza innegabile. Una marca ora però sembra essere al centro del mirino a causa di un’aspra polemica.

Una marca con milioni di segnalazioni

Stiamo parlando di una marca particolare, proveniente dal Sudafrica, una certa OLED, il cui spot recitava “Schermo nero per i clienti LG”. Uno slogan che si è rivelato più che mai azzeccato, per il semplice fatto che lo l’elettrodomestico pareva non funzionare più e che di conseguenza andasse effettivamente a nero, una volta scaduta la garanzia.

Un vero e proprio boom di vendite di questi televisori si è registrato in Francia, ragion per cui anche il popolo italiano è stato avvisato del fatto. Tuttavia l’azienda produttrice del televisore ha declinato ogni responsabilità, appellandosi al fatto che non sono pervenute sufficienti segnalazioni. Resta dunque tuttavia alta l’allerta per gli acquirenti.