Batteria scarica, non ti servono i cavi: il trucco dei meccanici che nessuno conosce | Riparti in 5 minuti

Siamo rimasti a piedi con la nostra automobile. E ora, che facciamo, soprattutto se si tratta della batteria? Un solo trucchetto ci verrà in aiuto. Scopriamo quale.

Diciamoci pure francamente che restare a piedi con la nostra automobile, dovunque siamo e per qualsiasi motivo ci siamo mossi da casa nostra, non è affatto piacevole. Infatti può anche darsi che abbiamo fatto la spesa o preso in consegna un pacco o del materiale che possiede il suo peso, pertanto non possiamo fare diversamente.

Inteso che la nostra autovettura deve ripartire, senza se e senza ma. Tuttavia molti di noi vanno subito nel panico. Specialmente se si accorgono che il motivo per il quale siamo rimasti in panne è da attribuirsi alla batteria del nostro veicolo. La domanda che affligge i cervelli infatti ora è, come fare per rimetterci in carreggiata?

Forse la paura per i più inizierà, per così dire, a fare 90 soprattutto se siamo da soli. Questo perché? È presto detto, al fine di riavviare la nostra automobile, come forse abbiamo già visto fare in altre occasioni, è necessario che sia presente un altro automobilista con la propria vettura. A questo punto dovremmo servirci dei cavi di ricarica.

Batteria scarica, come fare partire l’auto alla vecchia maniera

Infatti molti di noi non sanno che non è proprio strettamente necessaria la presenza di un altro individuo per riavviare la nostra autovettura. Immaginiamoci per di più la peggiore delle ipotesi, ovvero trovarci totalmente da soli su una strada isolata, magari con appresso un carico dovuto ad una commissione di lavoro.

L’ideale sarebbe sempre bene possedere assieme a noi un booster di ricarica, con cavi appositi annessi, che ci permetta, una volta opportunamente applicato, di fornire la scarica elettrica necessaria al fine di dare l’input necessario per riavviare il veicolo. Altrimenti è fondamentale che ci siamo altre persone presenti, per dare la classica spinta.

Il trucco che nessuno conosce

Trovare delle persone che ci aiutano spingendo l’automobile non servirebbe ad altro che far prendere alla vettura la velocità necessaria al fine di dare l’input poco fa citato, capace di innescare la scarica elettrica da far riavviare il veicolo. Cosa difficilmente possibile se siamo da soli, salvo che magari non ci troviamo in presenza di una strada in discesa.

Se anime buone pronte a darci una mano non ci sono, ne di un booster e nemmeno di, una poco fa menzionata, una strada in discesa, possiamo servici di un semplicissimo escamotage. Non dobbiamo fare null’altro che salire in macchina e inserire le 4 frecce. Lasciamo il tutto in funzione per qualche secondo e, se il trucchetto avrà successo, il veicolo si riavvierà. Sarà tuttavia d’uopo fare controllare la nostra batteria il prima possibile ad un professionista.