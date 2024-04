Smartphone, queste applicazioni ti spiano tutti i dati sensibili: ti difendi solo in un modo

Stai attento a queste applicazioni potrebbero rubarti dati importanti sul telefono: ecco come difenderti e i dettagli

L’avanzare della tecnologia nella nostra società ha permesso senza dubbio l’evolversi degli strumenti informatici, primi tra tutti gli smartphone.

Questi mezzi ormai indispensabili della nostra vita, sono uno strumento molto potente in termini pubblicitari. Molte aziende per esempio, raccolgono dati e informazioni necessarie per capire le nostre preferenze e di conseguenza per proporci il prodotto o servizio più adatto alle nostre esigenze.

Questo è possibile soprattutto con l’uso di diverse app che facilitano il ricevimento di dati, anche se molte volte, queste “manipolano” le nostre scelte d’acquisto.

Proprio in riferimento all’argomento app, è bene fare attenzione alla questione privacy e sicurezza. Per tale motivo è fondamentale conoscere a cosa si potrebbe andare incontro quando si scarica una sul nostro telefono.

Scaricare app: quello che devi sapere

Non tutti infatti sanno, che solitamente quando si scarica un app, questa ci chiede di registrare i nostri dati, di accedere alla rubrica telefonica, all’archivio delle nostre foto, alla fotocamera o al microfono, ecc. A tal proposito è molto importante legger prima l’informativa sul trattamento dei dati personali, per capire quali dati che ci riguardano potranno essere utilizzati, da chi, per quale scopo,  per quanto tempo;  se i dati potranno essere condivisi con terze parti per finalità commerciali o di altro tipo.

Fornire i dati personali strettamente necessari all’attivazione del servizio in fase di registrazione è la cosa consigliabile. Molto importante è anche verificare se alcune informazioni raccolte dall’app possano essere diffuse automaticamente online (ad esempio, se è possibile che l’app produca post automatici sui social media) e – nel caso le impostazioni lo prevedano – valuta se disattivare questa funzionalità. In generale, è bene evitare di memorizzare nella app i dati delle credenziali di accesso (username, password, PIN) di carte di credito e sistemi di pagamento. Inoltre se una app richiede obbligatoriamente accesso a dati e funzionalità non strettamente necessari rispetto ai servizi offerti, evita di installarla.

Quali applicazioni evitare

In particolare, è consigliabile porre attenzione alle app che, grazie attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, consentono di modificare foto e video (ad esempio, per invecchiare i volti), inserire la propria faccia sui corpi altrui (ad esempio, di personaggi famosi) oppure trasformare il genere sessuale (da uomo a donna e viceversa).

Le immagini e le informazioni ottenute in questo modo potrebbero essere utilizzate anche da malintenzionati per fini dannosi per la dignità e la reputazione delle persone, come avviene nel fenomeno del deepfake (creazione di foto e video falsi a partire da immagini vere). Ricorda che dai volti si può risalire a informazioni di natura sensibile come i dati biometrici.