Spesa, con questa carta lo shopping ti fa guadagnare: mostrala in cassa saranno i negozi a pagarti

Da oggi, utilizzando questa carta potrai goderti la tua spesa e otterrai anche un rimborso: ecco tutti i dettagli

Recentemente le carte con cashback si stanno diffondendo in maniera molto rapida. Ad attirare e suscitare l’interesse è la loro opportunità di ottenere un rimborso sugli acquisti effettuati.

Attraverso la carta cashback (in italiano significa “soldi indietro”, infatti, si può guadagnare una percentuale di denaro sugli acquisti che vengono effettuati presso i negozi convenzionati. Quest’ultimi sono aumentati proprio grazie al riscontro positivo delle carte cashback.

In sostanza, ogni volta che si effettua un acquisto con la carta cashback, una parte di quello che si spende ritorna indietro all’acquirente sotto forma di accredito, da poter poi utilizzare per i prossimi acquisti.

E’ bene precisare che con questa tipologia di carta si ottiene un rimborso e non un sconto. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Carte cashback: diverse tipologie

Sono disponibili diverse carte di credito con cashback, carte prepagate con cashback nonché carte di debito con cashback. Generalmente le carte di credito offrono maggiori vantaggi rispetto alle prepagate e alle carte di debito in termini di percentuali di cashback e del numero di negozi.

affiliati.

Tra le preferite vi è sicuramente la Hype Next che è una carta prepagata con cashback una carta dotata di IBAN. Questa carta presenta pochi limiti sulle operazioni disponibili. Prelevare contanti dagli sportelli ATM in Italia e in tutto il mondo, ricaricare la carta e inviare bonifici SEPA è completamente gratuito.Il canone annuo di 34,80 euro si rivela conveniente se confrontato con quello di altre carte simili. U’altra tipologia è la Satispay. Si tratta di un’app completamente gratuita che permette di pagare direttamente col proprio smartphone. La la maggior parte delle operazioni effettuabili tramite l’app non presentano commissioni. Negli ultimi tempi è diventata molto popolare proprio grazie al servizio di cashback offerto.

Come scegliere la giusta carta Cashback

Nel decidere tra le diverse offerte proposte da banche, istituti ed emittenti, va subito chiarito che non esiste una carta cashback migliore in assoluto. Ci sono però degli aspetti che possono aiutare a capire quella più conveniente.

Tra le considerazioni da fare rientra la percentuale di cashback. Sicuramente più e alta più conveniente è la carta ma bisogna sempre controllare il numero e il tipo di negozi e siti di shopping convenzionati. Altro punto da considerare è capire su quali acquisti è valido il cashback. Vi sono infatti delle carte che impongono di operare solo su determinati siti convenzionati. Insomma è sempre bene verificare tutti i vari aspetti prima di scegliere quella giusta.