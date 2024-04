Telefono sempre scarico, la vera causa la trovi sulla mensola: per risolvere devi prendere una decisione drastica

Cellulare sempre scarico, cause - Romait - (Fonte Depositphotos)

Spesso il telefono si scarica in maniera molto veloce e non sappiamo il perchè: scopriamo qual è vera causa

Nella nostra società, sempre al passo con le nuove tecnologie, sembra davvero impensabile vivere senza uno smartphone. Quest’ultimo infatti, è diventato quasi una parte integrante della nostra vita tanto che privarsi per qualcuno comporterebbe la “nomofobia” ovvero la paura di rimanere senza il proprio telefono cellulare

Prova dell’importanza notevole che questo strumento elettronico assume nelle nostre vita è il fatto che contiene moltissimi dati personali, oltre le infinite App che lo contraddistinguono.

Tuttavia nonostante gli smartphone attuali siano sempre più innovativi e tecnologici, pare che debbano ancora fare i conti con un problema costante: usura troppo precoce della batteria. Quest’ultima infatti, tende a scaricarsi velocemente causando un vero disagio soprattutto per chi ci lavora.

Prima però di correre a comprare un nuovo modello di telefono, è bene sapere che c’è una spiegazione dietro alla durata limitata della batteria. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Ecco perchè la batteria dura poco

Se noti che il tuo cellulare tende a scaricarsi velocemente, e non riesci a capire il perchè, devi sapere che le cause di questa problematica possono essere molteplici. Può succedere ad esempio che tu utilizza una luminosità eccessiva del display, oppure trascorre troppo tempo prima dello spegnimento a causa dell’inutilizzo. Da considerare anche, che alcune funzioni che ti consentono di vedere sempre data e ora potrebbero influire negativamente sulla durata della batteria.

Ciò che però, forse non sai, è che alcune app per funzionare correttamente necessitano dell’attivazione del Bluetooth, il quali se non viene disattivato una volta che l’app stessa viene chiusa, contribuisce a scaricare velocemente il dispositivo.

Consigli per far durare di più batteria: ecco cosa devi fare

Generalmente il Bluetooth consuma meno del 4% in più di durata della batteria. Disattivarlo quindi, potrebbe significare far durare da 10 a 15 minuti di tempo in più il nostro dispositivo. Secondo una ricerca, la riproduzione dell’audio tramite Bluetooth consuma essenzialmente la stessa quantità di energia della riproduzione dell’audio tramite altoparlanti o cuffie con Bluetooth disattivato, un aumento che risulta essere dello 0,2 %.

Il motivo è che gli algoritmi di codifica audio Bluetooth funzionano in modo efficiente sui processori di segnale digitale (DSP) che si trovano all’interno degli smartphone moderni, consumando pochissima energia. In ogni caso è consigliabile sempre spegnere il bluetooth quando non si ha collegati smartwatch, smartband o cuffiette bluetooth.