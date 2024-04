Caricatore smartphone, lasciarlo attaccato è un errore madornale: la bolletta non c’entra nulla | Non farlo mai

Caricatore del tuo smartphone, non lasciarlo perennemente incollato alla presa di corrente. E’ un errore gravissimo.

Lo sappiamo, magari in questo momento sarai basito o proprio sconvolto. E lo sei perché anche tu, come tantissime altre persone del resto, sei solito a lasciare sempre attaccato alla presa di corrente il caricabatterie del tuo amatissimo smartphone. Tra l’altro lo sfrutti spesso e volentieri anche per caricare altri dispositivi mobili a tua disposizione.

Vedi che funziona e che li carica, dunque perché non usarlo? In realtà dovresti stare più attento ad agire così. Difatti, come molti esperti sottolineano, se non è quello originale del modello del tuo telefonino etc può alla lunga rovinare la sua batteria e lo stesso dispositivo. Insomma, parola d’ordine è moderazione.

Inoltre sarebbe d’uopo non esagerare con le varie ricariche con il preciso e puntuale scopo di avere carico al massimo soprattutto il nostro smartphone dal quale sostanzialmente non ci separiamo mai. Non per nulla non lo spegniamo nemmeno di notte con la scusa di utilizzarlo come sveglia.

Caricabatterie smartphone, non lasciarlo più sempre attaccato alla corrente

In poche parole sentiamo fortissima l’esigenza, che in certi casi diventa addirittura urgenza, di rimanere costantemente connessi con il mondo virtuale che ci affascina sempre più. I Social li teniamo costantemente monitorati e ogni scusa è buona per mandare un messaggio su WhatsApp a un amico.

Insomma, continuandolo a usare, avendolo sempre in mano, è normale che il telefonino si scarichi con una certa facilità. E dunque, per continuare a chattare, leggere notizie o ascoltare musica, dobbiamo necessariamente caricarlo. Ed è per questo motivo che preferiamo tenere attaccato alla presa della corrente il caricabatterie. Da oggi però non dovremo farlo più. E’ un super errore. No, la bolletta non centra.

Il serio rischio e il grave errore

In poche parole, soprattutto se parliamo di uno strumento di non grande qualità o magari vecchio e molto sfruttato, può capitare che alla lunga, possa in men che non si dica esplodere o comunque provocare l’arrivo di qualche piccola fiamma. Capite dunque bene che non è qualcosa da sottovalutare per la nostra incolumità e delle persone a noi care.

Tornando al discorso della bolletta dell’energia elettrica, che, con i tempi che corrono, ci sta molto a cuore, è comunque vero che se proseguiremo a comportarci così poi potremo notare tanti bei soldini in più da pagare a causa sua, così come per via di piccoli elettrodomestici che soprattutto in cucina teniamo costantemente attaccati alla presa di corrente.