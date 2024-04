TikTok cambia faccia, l’applicazione non sarà mai più come prima: ora diventa una brutta copia del competitor

TikTok cambia pelle. E ora imita il suo rivale. Da non crederci!

In un mondo che va troppo veloce ciò che è di moda oggi domani non è lo è già più. Ormai il Web ha letteralmente invaso le nostre vite. I Social in particolare ne fanno totalmente parte. E, non per nulla, sono diventati, senza se e senza ma, una grandissima vetrina per tutti quanti, non solo dunque per i vip.

Ed è per questo motivo che sono nate nuove professioni come quella del Social Media Manager che è molto richiesta. Idem quella dell’influencer e delle blogger che ormai sfruttano a gogo proprio i Social per farsi conoscere sempre più ad ampio raggio. Le piattaforme oggigiorno sono tantissime.

Ergo possiamo dire che ce ne è davvero per tutti i gusti. Fatto sta che ora i giovani, nonché i giovanissimi, pare che apprezzino in maniera particolare TikTok. Moltissimi personaggi famosi lo utilizzano con una certa frequenza e da poco tempo è nata anche la figura professionale del tiktoker.

TikTok cambia pelle, sempre più simile al suo diretto competitor

Tra i più famosi c’è l’affascinante Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti, la secondogenita dell’ex numero 10 della Roma e della divina Ilary Blasi. Anche la ragazza però sembra amare molto questa piattaforma dove posta sovente video dei suoi momenti di relax nonché alcuni decisamente esilaranti in compagnia del suo tanto celebre papà.

Fatto sta che ora proprio TikTok sta per cambiare faccia. La decisione è stata bella che presa dai vertici e non si torna più indietro. Tuttavia ciò che sta facendo discutere e lasciando perplessi i più è ben altro. Difatti pare che tenderà ad assomigliare un po’ troppo al suo diretto competitor che tutti noi usiamo ogni giorno sia per svago che per lavoro.

Una grafica e non solo simile a Instagram

Parliamo niente di meno che di Instagram. In poche parole TikTok offrirà ai suoi utenti, che sono decisamente molto ma molto numerosi e sempre in via di espansione, di poter usufruire pure di una piattaforma fortemente in grado di condividere sia testi che fotografie a go go. E dal punto di vista grafico pare che sarà molto simile all’altra piattaforma.

Chiaramente ora è tantissima la curiosità per vedere come sarà la situazione e di come gli iscritti prenderanno la scelta fatta dai proprietari della realtà. Quel che si sa è che non si sa se effettivamente la somiglianza sarà così forte ed evidente. Inoltre non si conosce la data ufficiale di rilascio di questa assai ghiotta novità.