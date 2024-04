IPhone, dati a rischio violazione: il comunicato fa tremare i proprietari | Ti salva solo questa impostazione

Se hai un iphone presta molta ma molto attenzione! I tuoi dati possono essere a rischio. Ti salvi solo così.

In un mondo che va sempre più veloce e dove la Tecnologia regna pressoché sovrana i criminali sanno dove e quando colpire a tempi record. Ormai il terreno più fertile per compiere i loro imbrogli e le loro malefatte è il Web che noi frequentiamo ogni giorno sia per motivi prettamente lavorativi che personali.

In particolare siamo attivissimi sui Social che sono diventati da tempo una grandissima vetrina per tuti quanti, dunque non solo per i vip. Tra l’altro le varie piattaforme sono tantissime. Diciamo pure che ce ne sono sostanzialmente per tutti i gusti. Ed è anche grazie a queste se molti truffatori sanno dove e quando colpire.

O meglio, sanno come scegliere e studiare a menadito le loro papabili vittime, iniziando a captare oltre che le loro abitudini, i loro gusti, le loro passioni e, perché no, anche i loro cosiddetti talloni d’Achille. In tantissimi poi, grazie a scaltri escamotage, riescono a entrare nei loro account di Posta e Banca, rubando così un botto di soldi.

Iphone, i tuoi dati sono a serio rischio, lo dice il comunicato ufficiale

Se ci riescono è perché sono diventati bravissimi a camuffare, quasi alla perfezione, scritte e loghi di aziende, enti e realtà, che utilizzano per mandarci comunicazioni via email. Altri ancora sfruttano gli sms. E poi ci sono quelli che cercano di fregarci chiamandoci al telefono, provando a venderci qualsiasi cosa.

Ora però siamo innanzi a qualcosa di diverso. Difatti si parla, senza se e senza ma, di un concreto e serissimo rischio della perdita dei dati, compresi quelli sensibili, che sono indubbiamente quelli che dovrebbero starci maggiormente a cuore. Il comunicato della Apple parla molto chiaro in tal proposito. Cosa devi fare per difenderti se hai un iphone.

Come correre ai ripari fin da ora

Oltre a evitare come la peste di usufruire continuamente di servizi di Wi-Fi che non conosci, non navigare su siti non sicuri, non aprire file sospetti e installare un valido antivirus, ciò che devi fare subito per correre ai ripari è optare per la modalità isolamento. In questa maniera i criminali non riusciranno a rubarti nulla.

Tuttavia è doveroso sottolineare che ora come ora sono maggiormente nel loro mirino gli iphone di politici e di giornalisti. In ogni caso è sempre bene non tenere bassa la guardia dal momento che tutti ai loro occhi possiamo comunque risultare interessanti. Dunque parola d’ordine è prudenza.