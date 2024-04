Applicazioni spia, dopo iPhone gli stalker arrivano su Android: per riconoscerle devi fare una cosa sola

Applicazioni che ti spiano e ti possono rubare tutto quanto ce ne sono un botto. E le trovi ovunque. Come difenderti.

Ormai sui nostri dispositivi installiamo tantissime App. Non per nulla grazie ad esse facciamo un sacco di cose sia per svago che per lavoro. E se ci facciamo allettare da loro è perché quasi tutte sono gratis. E poi la loro grafica, decisamente accattivante, ci invita in maniera molto suadente a scaricarle senza alcun problema.

Solitamente in pochi istanti possiamo averle ma talora, alla stessa velocità, ci dimentichiamo di avercele. E così rimangono lì inutilizzate a occupare pure dello spazio che potremmo francamente sfruttare per altro. Il punto è che possono nascondere delle insidie. Il fatto che non le usiamo non ci tiene infatti lontani da un possibile attacco da parte di hacker.

Difatti questi avvengono anche e soprattutto al momento dell’installazione. Ed è per questo motivo che dovremo darci una calmata nel scaricare qualsiasi cosa sul nostro telefonino, anche quando parliamo di App. Se poi riguardano giochi è ancora più opportuno prestarci viva attenzione dal momento che molte sono risultate dannose non solo per via dei malware.

Applicazioni spia, se le noti sei salvo

Difatti sono in grado di farci scaricare la batteria molto velocemente. E questo ci porta dunque a caricare spesso e volentieri il nostro dispositivo. Capite dunque che alla lunga essa possa rovinarsi e che quindi noi saremo costretti a cambiarla. Detto ciò gli stalker e i malviventi in linea generale possono anche arrivare a installare loro stesso delle applicazioni fasulle non solo sui nostri telefonini.

Non per nulla riescono a farlo, e pure con una certa disinvoltura per la verità, pure sui tablet e sui pc, sia essi fissi che portatili. Come? Semplicemente inviandocele quando scarichiamo dei file di vario genere. E noi come possiamo proteggerci da tutto ciò? Oltre a installare e tenere aggiornato un valido antivirus facendo dei mirati controlli.

I controlli da fare e come correre ai ripari

In sostanza, con una certa frequenza, dovremo verificare se c’è qualcosa di strano sul nostro pc o su un dispositivo di Rete Mobile. La cosa più evidente è un’App che non abbiamo mai installato e che non abbiamo mai notato. Se qualcosa non torna chiamiamo subito il nostro tecnico informatico di fiducia.

Tuttavia i malviventi sono assai furbi quindi può essere che la App in questione l’abbiamo messa all’interno della cartella dedicata espressamente alle Impostazioni di Sistema, chiamandola con un nome diverso dal suo ovviamente. Qui se non siamo esperti è opportuno che il controllo lo faccia un esperto. Dunque se lavoriamo parecchio al pc affidiamoci a lui per delle verifiche almeno una volta al mese. Solo così potremo dormire sonni più tranquilli.