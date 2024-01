Come correggere le linee orizzontali o verticali sullo schermo del Mac

La prima reazione è sicuramente quella di preoccupazione, ma non lasciarti prendere dal panico. Infatti potrebbe non trattarsi di un problema grave ma di qualcosa che puoi risolvere a casa tua. Per una guida approfondita alla risoluzione della problematica, ti invitiamo a cliccare qui e leggere la pagina. Mentre in questo articolo vorremmo spiegarti perché si formano le righe e darti qualche dritta per cercare di ovviare alla situazione.

Righe sullo schermo? Ecco le cause

Se improvvisamente vedi delle righe orizzontali o verticali comparire sullo schermo del tuo PC potrebbe trattarsi di problematiche di due tipologie:

hardware

software

Problemi hardware

La prima possibile causa di questa problematica è un danneggiamento all’hardware, ossia alla parte materiale del tuo PC o a una delle periferiche. In questo caso la presenza di righe può essere imputata a:

burn-in , ossia un fenomeno che si verifica quando uno schermo LCD visualizza un’immagine troppo a lungo;

, ossia un fenomeno che si verifica quando uno schermo LCD visualizza un’immagine troppo a lungo; un cavo di collegamento fra la scheda grafica e lo schermo danneggiato ;

fra la scheda grafica e lo schermo ; surriscaldamento dell’apparecchio a causa di un utilizzo prolungato;

a causa di un utilizzo prolungato; schermo danneggiato, magari in seguito a una caduta, a un urto accidentale o un liquido caduto sulla superficie esterna.

Problematiche software

Se sei riuscito a escludere una problematica hardware, allora la soluzione potrebbe essere nel software. In questo caso potresti trovarti di fronte a tre scenari:

conflitti fra software : a volte due o più applicazioni installate sul tuo PC non sono compatibili e, se attivate in contemporanea, possono rallentare il PC e causare problemi come la comparsa di righe sullo schermo ;

: a volte due o più applicazioni installate sul tuo PC non sono compatibili e, se attivate in contemporanea, possono e causare problemi come la ; driver da aggiornare : anche se non vi sono problemi di incompatibilità fra le App o se li hai risolti, sul tuo PC potrebbero essere presenti driver non aggiornati per le varie periferiche. Ti suggeriamo di mantenerli sempre aggiornati per non incorrere in cali di prestazione o problemi più gravi come la comparsa di righe sullo schermo;

: anche se non vi sono problemi di incompatibilità fra le App o se li hai risolti, sul tuo PC potrebbero essere presenti per le varie periferiche. Ti suggeriamo di per non incorrere in o problemi più gravi come la comparsa di righe sullo schermo; gestione dell’energia: dopo aver appurato che non si tratta di nessuno dei punti precedenti, ti suggeriamo di verificare il modo in cui viene gestita l’energia del tuo PC. Magari tu non te ne accorgi ma hai un’App che consuma energia in modo imprevisto e causa problemi anche all’hardware, come il surriscaldamento.

Possibili soluzioni

Portare il tuo Mac presso un Genius Bar o farlo esaminare da un esperto non è che l’ultima delle soluzioni da considerare. Infatti ci sono una serie di piccoli accorgimenti che puoi eseguire per cercare di risolvere la problematica. Si tratta di semplici interventi che puoi eseguire tranquillamente in autonomia, ad esempio:

riavvia : a volte la soluzione migliore è anche la più semplice e un bel riavvio potrebbe essere la risposta che stai cercando;

: a volte la e un bel riavvio potrebbe essere la risposta che stai cercando; fai raffreddare: siccome la causa potrebbe essere il surriscaldamento, se noti che la temperatura esterna del Mac è veramente elevata e le ventole faticano a raffreddare il computer, ti suggeriamo di spegnere e lasciare riposare il tuo device per un po’;

controlla il cavo: se il monitor dove sono comparse le righe è esterno, prova con un altro cavo di collegamento, oppure prova altri schermi.