WhatsApp mette al sicuro le conversazioni con “Chat Lock”

Meta, impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale e messaggistica, ha annunciato il lancio di una nuova funzione su WhatsApp. Questo strumento, molto semplice da utilizzare, permetterà agli utenti di bloccare tramite password i messaggi scambiati con un’altra persona.

Cos’è “Chat Lock”

WhatsApp si rifà il look e amplia la gamma degli strumenti con l’introduzione di una nuova funzione: “Chat Lock”. Questa novità, annunciata dal fondatore di Meta Mark Zuckerberg, consentirà agli utenti che usufruiscono del servizio dell’app di messaggistica di proteggere le proprie conversazioni e nascondere le chat inserendo una semplice password.

Questa nuova funzione di WhatsApp sarà disponibile a breve, a partire dai prossimi giorni, e riguarderà gratuitamente tutti gli utenti.

Come funziona “Chat Lock”

La funzione che tra pochi giorni comparirà nei dispositivi di tutti gli utenti sarà facilissima da usare, nonché semplicissima nelle intenzioni di chi l’ha ideata. Questo servizio è stato immaginato per preservare e tutelare maggiormente la privacy delle persone, permettendogli così di eliminare dal listone generale tutte quelle conversazioni che si preferisce non vengano lette.

Per realizzare ciò basterà cliccare sulla chat che si vuole nascondere, tenere premuto e scegliere la funzione “Chat Lock”. Una volta fatto ciò, immediatamente, la chat verrà spostata in una cartella apposita e sarà possibile visualizzarla soltanto tramite Face ID o codice di blocco dello schermo. Se e quando arriveranno messaggi sulle chat oscurate non compariranno né il mittente né il contenuto del messaggio.

