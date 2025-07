ROMA IN TILT – Chiudono la Tangenziale da luglio: già prevista città paralizzata in ogni direzione | Nessuna via d’uscita

La firma dell’ordinanza ha reso ufficiale la chiusura della Tangenziale: milioni di conducenti costretti ad optare per il piano d’emergenza.

A partire da Luglio si assisterà alla chiusura di una delle Tangenziali più trafficate del Bel Paese. Questo è ciò che si evince dall’ultima ordinanza firmata dal sindaco e nella quale sono incluse tutte le informazioni sui tratti interessati e sui nuovi divieti che verranno implementati.

Tale deviazione costringerà moltissimi conducenti a percorrere strade alternative per raggiungere la propria destinazione, soprattutto coloro che regolarmente seguono un itinerario che include la suddetta arteria stradale.

Secondo quanto pubblicato dal Comune, questo inconveniente durerà per diversi mesi. Infatti la riapertura è prevista ad inizio gennaio 2026. Ci vorrà dunque un po’ di tempo prima che le cose ritornino alla normalità.

Transito vietato: ecco le ultime notizie

A breve si daranno via ai lavori lungo la Tangenziale, che comporterà uno stop, seppur momentaneo alla circolazione. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha però spiegato che si tratta di una chiusura notturna. Durante il giorno infatti i conducenti possono tranquillamente circolare, mentre nelle ore notturne dovranno attenersi ai nuovi divieti.

Nello specifico, saranno due i tratti coinvolti nella chiusura. Il primo riguarda la circonvallazione Salaria, il tratto compreso tra Via Nomentana e Via delle Valli. Il secondo invece corrisponde alla Sopraelevata, il corrispondenza della circonvallazione Tiburtina e via Prenestina.

Altre motivazioni che hanno portato alla chiusura

Il provvedimento è stato preso non solo per svolgere lavori di riparazione, ma anche per ridurre l’inquinamento, sia da un punto di vista atmosferico che acustico. Secondo l’ordinanza, è stato lo stesso dipartimento di mobilità a richiedere la chiusura per “manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento di opere d’arte“.

Tuttavia, alcuni conducenti saranno esenti dai divieti di circolazione che coinvolgono i tratti sopracitati della Tangenziale. Potranno continuare a transitare le auto utilizzati da persone disabili, e quindi munite di contrassegno. Anche ai mezzi adibiti al loro trasporto verrà permessa la circolazione, ambulanze incluse. Lo stesse vale per i mezzi pubblici, i taxi e le forze dell’ordine così come i veicoli adibiti alle attività di sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento.