Definita la spiaggia del Marocco, ma sei a due passi da Roma: sabbia, silenzio e nessuna legge noiosa: ci vai e non vuoi più tornare | Ti avverto, è estrema

Lungo il litorale romano, si nasconde un tratto di spiaggia a dir poco affascinante e unico nel suo genere.

Un tempo frequentata da attori, cantanti e artisti di tutto rispetto, oggi questa spiaggia è diventata meta dei romani comuni, che desiderano trascorrere qualche ora di relax circondati da una splendida sabbia dorata e un mare cristallino.

Non a caso il panorama ricorda molto quello del Marocco, complice la presenza di numerose dune, che rendono il luogo ancora più ammaliante. Situata tra Ostia e Torvajanica, la Spiaggia di Capocotta era conosciuta negli anni ’70 come il Buco, poiché i primi bagnanti erano soliti accedervi tramite un buco presente nella recinzione.

E’ stata amata e frequentata fin da subito da molti naturisti, incuriositi dalla sua bellezza incontaminata e la lontananza dal centro città. Ciò le ha permesso nel 2000 di diventare la prima spiaggia naturista d’Italia. Oggigiorno rientra anche tra le più belle del litorale italiano.

L’unicità della Spiaggia di Capocotta

Con una estensione di circa due km, questa oasi è collocata nel cuore del Parco del Litorale Romano, caratterizzato, come accennato in precedenza, da rare formazioni dunali, sulle quali spunta un accenno di macchia mediterranea.

Qui è possibile assaporare l’aria di mare e tuffarsi in acque azzurre e trasparenti. Per non parlare dei fondali, la cui bellezza e composizione rimandano a quelli caraibici. Un’area perfetta per gli amanti delle immersioni. Inoltre a qualche km di distanza, c’è l’Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno, dove spesso questi ultimi si recano per svolgere la propria attività preferita.

Un litorale da cartolina

Il nome Capocotta deriverebbe da una tenuta emersa nel XV secolo, realizzata su ordine di una nobile famiglia dell’Agro Romano, per poi passare nelle mani dei Borghese. Si tratta di una destinazione estiva ideale per allontanarsi da tram tram quotidiano e lasciarsi andare alla tranquillità e alla sua incontrastata bellezza.

Con la morsa di calore dei mesi più caldi dell’anno, non c’è davvero luogo migliore di questo. La Spiaggia ospita anche una serie di chioschi, dove i bagnanti possono riposarsi e recuperare le proprie energie con qualche stuzzichino o qualche bibita rinfrescante.