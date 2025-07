ALLARME TARI – Non credere allo slittamento: devi pagare entro la data o ti beccano con una multa di fuoco | Occhio alle date

Attenzione alle nuove date riguardanti il pagamento della Tari: si rischiano multe salatissime se non si rispettano le scadenze.

Mancano poche settimane al versamento della prima rata Tari (o versamento unico), ovvero la tassa relativa alla gestione dei rifiuti. I soldi raccolti dalla medesima servono poi finanziarne il servizio di raccolta e di smaltimento.

Come qualsiasi altro tributo, è fondamentale effettuare il pagamento nei tempi stabiliti se non si vuole andare incontro a problematiche di natura amministrativa o perfino legale. Infatti, il mancato versamento della Tari può comportare un incremento della cifra da pagare.

E questa è sicuramente l’ultima cosa che si desidera, soprattutto a seguito dei recenti rincari di beni e servizi che hanno fatto lievitare in modo considerevole le bollette e altre spese domestiche. A tale proposito, è giusto ricordare l’arrivo di alcune modifiche apportare alle scadenze della Tari.

Modifiche al pagamento della Tari: tutto ciò che c’è da sapere

Da quest’anno la Tri si trasforma, almeno per quanto riguarda il suo pagamento. Questo è ciò che è stato annunciato da Roberto Cicala, l’assessore ai tributi. Nello specifico ha dichiarato: “La decisione… è stata assunta anche al fine di consentire un più accurato completamento delle attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di pagamento, evitando possibili imprecisioni e disagi per l’utenza“.

L’assessore ha poi aggiunto che queste modifiche sono mirate a migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini. Questa prontezza d’intervento permette dunque di rimuovere ogni possibile difficoltà o imprevisto nell’invio di documenti errati.

Le nuova date

A breve milioni di cittadini dovranno procedere all’acconto e al saldo della Tari, che come gli scorsi anni, si può scegliere se optare per un versamento a rate oppure una erogazione unica. Questa volta però sarà diversa la data ultima in cui sarà possibile effettuare il pagamento.

Oltre la suddetta si può rischiare di incorrere in pesanti sanzioni. Secondo quanto pubblicato dalla Giunta Comunale n. 453 del 17/06/2025, la rata unica per l’acconto deve essere saldata entro e non oltre il 29 agosto 2025. Se invece si decide di divide la spesa in due rate, allora per la prima il pagamento deve avvenire entro il 29 agosto, mentre per la seconda la scadenza ultima è fissata al 31 ottobre 2025. Invece, per quanto riguarda la rata unica (saldo), si parla del 30 dicembre 2025.