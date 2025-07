ROMA FUORI CONTROLLO – Emergenza borseggiatori, non basta stare attenti: ti strappano lo zaino anche con la Polizia a due passi | Questa è la zona rossa

Numerosi arresti per borseggio sono stati effettuati a Roma - Roma.it - foto Canva

Le forze dell’ordine lavorano senza sosta per cercare di mettere un freno agli innumerevoli borseggi che stanno colpendo la Capitale.

E’ stata appena ufficializzata una nuova allerta rossa per il fenomeno dei borseggi che sta prendendo d’assalto la Capitale. Si tratta di un periodo particolare per la città, che da mesi sta assistendo ad un flusso massiccio di turisti provenienti da tutto il mondo.

Oltre alla recente elezione del nuovo Pontefice, pellegrini e fedeli sono confluiti a Roma per il Giubileo, cominciato ufficialmente lo scorso dicembre con l’apertura della Porta Santa. Come se non bastasse, Roma è sempre stata una delle mete più visitate.

Non sorprende dunque che sia diventata un vero e proprio mirino per i borseggiatori, che approfittano della confusione per mettere a segno un colpo dietro l’altro. A questo proposito continuano ad intervenire le Forze dell’ordine.

Turisti nella morsa dei borseggiatori

Nelle ultime giornate sono stati effettuati numerosi arresti, tutti connessi a tentativi di borseggio. Gli episodi sono avvenuti in varie zone della Capitale, che in questo periodo è stata assalita da migliaia e migliaia di visitatori, curiosi di ammirare le bellezze storico-culturali sparse lungo la celeberrima Città Eterna.

I ladri si sono messi al lavoro sia nella strade che sui mezzi pubblici, prendendo soprattutto di mira turisti stranieri. Con il pronto intervento dei Carabinieri, si è arrivati a ben nove arresti nell’arco di pochi giorni.

Gli arresti

Nella metro in zona Flaminio, è stato arrestato un ventunenne e una ragazza di quattordici anni dopo aver tentato di rubare il portafoglio ad un turista americano. Entrambi sono in attesa dell’udienza di convalida, ma mentre il primo è stato portato in caserma, la seconda, essendo minorenne, si trova attualmente presso la propria abitazione. In Piazza Venezia invece sono stati sorpresi due cittadini nativi della Romania, di 34 e 37 anni, mentre stavano girando sospettosamente tra le vie del centro. I due, con precedenti, sono accusati di furto, dopo essere riusciti a derubare un turista statunitense. Un episodio simile è accaduto in Via Veneto, dove due donne romene hanno preso di mira un tedesco rubandogli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. L’uomo però, accorgendosi del furto, le ha rincorse riuscendo a bloccarle con l’aiuto di un passante. Le due sono state poi denunciate.