LE TERME DI DANTE – Si trovano vicino a Roma e sono le più amate dal Poeta: ti toglie dolori e infiammazioni in 20 minuti | Ed è totalmente gratis

Le Terme del Bullicame sono celebri per la citazione dantesca e per le loro proprietà curative - Romait.it - foto Canva

Lodate divinamente dal celebre poeta, sono queste le sorgenti rigeneranti che vantano spettacoli proprietà curative.

Lo stesso Dante non ha potuto fare a meno di decantarle nell’acclamata Divina Commedia, e come biasimarlo? “… Quale del Bullicame esce ruscello, che parton poi tra lor le peccatrici, tal per la rena giù sen giva quello. Lo fondo suo ed ambo le pendici, fatt’era ‘n pietra, e margini dallato”.

Sono queste le parole con cui il sommo poeta ha scelto di descrivere le Terme del Bullicame, situate nella zona di Viterbo. Un luogo incantevole e rilassante immerso nel verde incontaminato della campagna laziale.

E’ qui infatti dove è possibile trascorrere qualche ora all’aperto, sommerso tra le calde acqua sulfuree che raggiungono una temperatura di 58 gradi. E non bisogna fare nemmeno molta strada per raggiungerle: si trovano vicino al centro storico della città. Ma scopriamo nel dettaglio il motivo che ha reso queste terme così celebri.

Le Terme del Bullicame, un’esperienza unica e indimenticabile

Le Terme del Bullicame sono costituite da una sorgente termale, una delle numerose che si originano dal bacino viterbese. Nello specifico, queste ospitano due vasche, una piccola e rotonda, l’altra più grande e dalla forma allungata.

Oltre a godere delle acque sulfuree e delle loro proprietà benefiche, i visitatori avranno al tempo stesso la possibilità di ammirare lo splendido paesaggio circostante, grazie alla presenza di un recinto trasparente che protegge l’intera zona.

Benefici delle acque termali del Bullicame

Sono numerosi i benefici che le terme offrono per la salute. Infatti queste acque rappresentano la perfetta terapia contro le infezioni all’apparato respiratorio e all’apparato genitale femminile. Non solo, sono in grado di migliorare la circolazione venosa e linfatica, oltre ad avere la capacità di trattare condizioni croniche associate ai tessuti epiteliali.

Nello specifico, le Terme del Bullicame vanta proprietà curative per la pelle in quanto agisce sulle infiammazioni, sulle cicatrici e sull’eliminazione delle cellule morte. Come se non bastasse produce effetti sul pH cutaneo stabilizzandolo. Per non parlare del calore emanato dalle vasche, che offre effetti analgesici. Ovviamente non va sottovalutata la sensazione rilassante che si ottiene nell’immegersi in queste favolose acqua termali.