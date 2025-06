GUERRA MONDIALE – Se parte l’attacco, questi sono i 10 paesi che verranno colpiti per primi | La lista fa paura

A breve l’Europa potrebbe trovarsi nel bel mezzo di una guerra mondiale: alcuni paesi sono maggiormente esposti a futuri attacchi.

Dopo la mossa inaspettata del Presidente americano, l’eventualità di un conflitto globale sembra essere sempre più vicino. Poche ore fa Donald Trump ha deciso di bombardare tre siti nucleari iraniani, suscitando le ire dello Stato medio-orientale.

Mentre Teheran ha considerato l’azione intrapresa dagli Stati Uniti come una vera e propria dichiarazione di guerra, per il momento la risposta devastante che ci si aspettava non è ancora arrivata, anche se l’Iran non è di certo rimasto a guardare, scegliendo di attaccare la base aerea statunitense situata in Iraq.

Nonostante paesi come la Russia e la Cina hanno pubblicamente condannato l’azione USA, non c’è ancora stata una reazione militare diretta. Ma qualora dovesse esserci, alcune zone del mondo si troverebbero maggiormente a rischio rispetto ad altre.

Quali stati verrebbero attaccati per primi

Non c’è alcun dubbio che il mondo stia attraversando un periodo di grande instabilità geo-politica. Un banale errore dunque da parte di uno dei protagonisti scatenerebbe una guerra senza precedenti. Nonostante si cerchi di prediligere sempre la diplomazia, questa volta potrebbe non essere sufficiente.

In questo caso ci sarebbero diversi paesi coinvolti nel conflitto, caratterizzato da alleanze di natura politica e militare, cominciando dagli Stati Uniti, che poche ore fa ha attaccato direttamente l’Iran e che da decenni sono coinvolti negli affari del Medio Oriente.

I paesi coinvolti nell’eventuale guerra mondiale

Anche l’Iran entrerà sicuramente nel conflitto, soprattutto dopo la prima risposta militare attuata contro la base americana in Qatar. Lo stesso destino probabilmente toccherà ad Israele, attualmente impegnato nel conflitto con Hamas e l’attacco ai palestinesi.

La Russia e l’Ucraina sono altri due paesi che verrebbero coinvolti in una guerra globale. Nel 2022 la prima ha invaso il territorio ucraino, causando una devastante escalation rispetto al 2014, quando è avvenuta l’occupazione e la conquista della Crimea da parte delle forze russe. La Cina è un’altra potenza che potrebbe intervenire nel conflitto, soprattutto data la sua alleanza con l’Iran e la Russia. Nulla togliere anche alla Corea del Nord, che potrebbe aprire un fronte in Asia orientale. A tutti questi si potrebbero aggiungere diversi alleati come l’India, l’Arabia Saudita e il Giappone.