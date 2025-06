ASSUNZIONI ROMA – Lavoro statale da 2.300€/mese senza laurea: l’Agenzia delle Entrate assume subito a tempo indeterminato | Domanda online in 10 minuti

Il nuovo bando permetterà a centinaia di persone di essere assunti a tempo indeterminato: meglio affrettarsi prima che sia troppo tardi.

E’ in arrivo una interessante e immancabile occasione per i residenti della Capitale: è rivolta a tutti coloro che desiderano trovare un posto di lavoro o a chi è attualmente alla ricerca di un altro impiego più stabile e remunerativo

L’Agenzia delle Entrate ha infatti messo a disposizione un nuovo bando, che promette l’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico si ricercano 250 nuove figure che entreranno di diritto nell’organico e saranno collocate nelle varie sedi sparse su tutto il territorio nazionale.

Queste ultime copriranno il ruolo di funzionario tecnico, e si occuperanno di gestire attività legate al catasto, alla cartografia e all’osservatorio del mercato immobiliare. Ma attenzione, per presentare domanda è fondamentale essere in possesso di uno specifico titolo di studio.

Requisiti previsti dalla figura di funziona tecnico

E’ fondamentale che chi desidera candidarsi al bando pubblicato dall’Agenzia di Entrate abbia conseguito la Laurea in Architettura o Ingegneria. Per quanto riguarda la distribuzione dei posti disponibili per regioni, l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, il Friuli-Venezia Giulia e le Marche, dispongono di 5 posti ciascuna.

Il Trento offre un posto da funzionario, mentre il numero della Campania, della Puglia e della Sardegna si assesta a 10. Aumentano a 15 nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria (sono incluse anche le Direzioni Centrali). Infine, in Liguria verranno inviati 7 nuovi assunti, in Molise due, mentre nel Lazio e in Lombardia il numero di posti sarà rispettivamente di 20 e 70.

Selezione e presentazione della domanda

I candidati che hanno i requisiti di studio richiesti, dovranno affrontare una selezione, rappresentata da una prova scritta. Le domande, a riposta multipla, verteranno sui seguenti argomenti: Geodesia, Topografia e Cartografia, Estimo ed economia immobiliare, Elementi di diritto amministrativo, Normativa in materia di Catasto, Legislazione in materia di edilizia e urbanistica, Architettura tecnica, Elementi di diritto tributario e Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La scadenza per presentare la domanda è fissata al 14 luglio 2025.Per inoltrarla, non bisogna fare altro che accedere al portale www.inpa.gov.it inserendo le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. E’ richiesto anche il versamento di 10 euro (rimborsabile in caso di partecipazione alla prova scritta). Si consiglia di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove verranno inviate eventuali comunicazioni riguardanti il bando.