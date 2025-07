Roma, tornano sabato 5 e domenica 6 luglio la Giornata del Riciclo

Sabato 5 e domenica 6 luglio torna l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da AMA in collaborazione con TGR Lazio RAI. Un’iniziativa che offre ai cittadini la possibilità di liberarsi in modo corretto e gratuito di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali che non possono essere conferiti nei cassonetti tradizionali.

Giornate del Riciclo, tutte le informazioni

In questo weekend saranno coinvolti i Municipi I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. Si potranno consegnare:

materiali ingombranti (divani, materassi, arredi)

legno e metalli

apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): frigoriferi, lavatrici, TV, monitor, condizionatori

lampade al neon, batterie al piombo, pile

contenitori di vernici e solventi, farmaci scaduti, olio vegetale esausto

consumabili da stampa (cartucce e toner)

sfalci e potature.

Nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà possibile conferire anche abiti usati, accessori e tessili (nelle stesse modalità previste per i cassonetti gialli stradali).

Le postazioni saranno attive dalle 8:00 alle 12:30 nei seguenti punti:

Municipio I

5 luglio

Piazza Vittorio

(legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci, tessili, abiti usati)

6 luglio

Piazza Tempio di Diana (area parcheggio)

Viale delle Terme di Traiano

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

(legno, metalli, ingombranti, Raee) Piazzale Clodio

(ampia raccolta: legno, metallo, Raee, lampade, batterie, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner)

Municipio II

6 luglio

Piazzale Ankara

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio III

6 luglio

Via Gino Cervi

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio V

5 luglio

Piazzale Pino Pascali

(legno, metalli, Raee, sfalci, tessili, abiti usati)

6 luglio

Via Tovaglieri

Via Rovigno d’Istria

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio VII

6 luglio

Via Anzio

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

(legno, metalli, ingombranti, Raee) Via Anagnina

(raccolta completa: legno, metallo, Raee, lampade, batterie, solventi, farmaci, olio vegetale, toner)

Municipio VIII

5 luglio

Via dell’Accademia Peloritana

(legno, metallo, Raee, sfalci, tessili, abiti usati)

Municipio IX

5 luglio

Via Ignazio Silone

(legno, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati)

6 luglio

Largo Montanari

Piazzale Cina

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio X

5 luglio

Via Ruggero Panerai

Via Luciano Laurenzi

(legno, metallo, Raee, sfalci, tessili, abiti usati)

Municipio XI

6 luglio

Lungotevere Pietra Papa

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio XIII

6 luglio

Via Borgo Ticino

Via Vezio Crisafulli

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio XIV

6 luglio

Via Tallone (angolo via Romolo Lozzi)

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Municipio XV

6 luglio

Largo Nimis (Labaro)

(legno, metalli, ingombranti, Raee)

Via Vincenzo Tieri (Cassia-Olgiata, area parcheggio)

(raccolta completa: legno, metallo, Raee, lampade, batterie, solventi, farmaci, olio vegetale, toner)

Il servizio è gratuito e riservato alle utenze domestiche.