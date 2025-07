Definito il borgo più bello del Lazio, c’è un castello, spiagge gratis e rovine romane sul lago: se passi dalla capitale devi andarci per forza | Ce lo invidia il mondo

A pochi passi dalla Capitale, si nasconde uno dei luoghi più suggestivi e straordinari del Lazio: ce lo invidiano tutti.

Quando si tratta di borghi e paeselli, nessun paese è alla nostra altezza. Oggi vogliamo parlarvi di un luogo a dir poco magico, che nel tempo è riuscito a catturare l’immaginario e il cuore di tutti coloro che lo hanno visitato.

E no, non si trova su un’isola sperduta, bensì sulle sponde del celeberrimo Lago di Bracciano. Una cornice di tutto rispetto, che ha l’onore e l’onere di ospitare numerose cittadine, ognuna delle quali caratterizzata da una bellezza incontrastata.

In questo caso stiamo parlando di Anguillara Sabazia, un comune che conta poco meno di 20 mila abitanti e situato a soli 30 km dalla Città Eterna. Qui è possibile vivere appieno la sua essenza medievale grazie alla presenza di numerose attrazioni di natura storico-culturale.

Anguillara Sabazia, un borgo da cartolina

Nonostante le dimensioni, che rispecchiano quelle di tanti altri borghi sparsi su tutto il territorio nazionale, Anguillara Sabazia offre molto ai turisti, sia in termini artistici che architettonici. Ma cominciamo innanzitutto dal suo nome, che sembra derivare da Angularia, una villa di origine romana così chiamata perché edificata nel punto in cui la costa forma un angolo.

Girando tra le stradine, si possono avvistare le innumerevoli abitazioni in pietra, che rendono l’atmosfera ancora più pittoresca. Nonostante il borgo sia stato costruito nuovamente nel ‘500, queste ultime conservano la struttura medievale, la stessa che costituisce le varie botteghe artigianali presenti nella zona.

Un paesino romano tutto da scoprire

Anguillara Sabazia ospita decine e decine di attrazioni, partendo da quella principale, collocata nel punto più alto: la Chiesa di Santa Maria Assunta. Risalente XVIII secolo, il suo interno è diviso in tre navate divise da due file di tre archi a tutto sesto. Non manca ovviamente il campanile, che spunta in lontananza.

A pochi passi di distanza si trovano altri due importanti luoghi di culto, la Chiesa di San Biagio, edificata nel XVI secolo, e la Chiesa della Madonna delle Grazie, che vanta l’affresco della Madonna con Bambino. Degna di nota è la Fontana delle Anguille, che per i residenti rappresenta il simbolo del paese. Gli appassionati di storia possono fare un salto al Museo Storico, che ospita una collezione di manufatti risalenti all’epoca etrusca fino al medioevo.