EMERGENZA ROMA – Quartieri al buio e senz’acqua da 72 ore: blackout totale, la Capitale torna al Medioevo | Nessuno interviene

Ennesimo blackout sconvolge numerosi quartieri della Capitale: un incubo senza fine per decine di migliaia di residenti.

Nessuno di noi desidera rimanere senza acqua ed elettricità per ore o peggio, giornate intere, ma a volte qualche imprevisto può stravolgere i nostri piani. Uno di questi riguarda per l’appunto la perdita improvvisa dei servizi essenziali.

Al giorno d’oggi ci sono tante comodità alle quali è difficile rinunciare, soprattutto se interrompono in qualche modo la routine o il nostro modo di vivere, proprio come sta succedendo nella Capitale, dove molti cittadini si sono ritrovati improvvisamente al buio.

Il progresso tecnologico ha permesso che questi eventi si verifichino sempre più raramente, ma possono pur sempre capitare, perfino in una metropoli come Roma, visitata ogni anno da milioni di turisti, sia provenienti da altre regioni italiane che dall’estero.

Allerta massima in alcuni quartieri di Roma: è il caos

Non c’è mai fine al peggio… Questo almeno è ciò che direbbero migliaia di romani in questo preciso momento. La situazione infatti non sembra essere migliorata a seguito del blackout generale che ha colpito diverse ore fa alcune zone della Città Eterna.

Nello specifico, secondo quanto riportato, ad avere la peggio sarebbero stati le persone che risiedono sotto i seguenti cap: 00123, 00135, 00136, 00138, 00166, 00167, 00168 e 00189. Invece, due municipi, il XIV e il XV, sarebbero rimasti senza elettricità e senza acqua per un’intera giornata. Di questi fanno parte i quartieri di Grottarossa, Vigna Clara, Monte Mario e Santa Maria della Pietà.

Le cause del blackout

La colpa del balckout è attribuile ad un guasto elettrico avvenuto nei pressi della stazione energetica situata nel quartiere di Ottavia. Dopodiché sono susseguiti una serie di problematiche che hanno creato numerosi disagi a gran parte della popolazione romana.

Infatti la mancanza di energia non ha permesso alle pompe idriche di erogare acqua e con la sovra stimolazione degli impianti elettrici, il blackout si è diffuso rapidamente. Sui social la situazione non è migliore. Molti si stanno chiedendo quando si potrà tornare alla normalità, altri hanno semplicemente timore che alcuni elettrodomestici si danneggino. Un utente in particolare ha scritto: “Se si rompono i miei elettrodomestici per questi bassi di luce me li pagano loro?”.